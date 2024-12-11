Лидер немецкой оппозиции пообещал в случае победы на выборах передать Украине Taurus

Кандидат на должность канцлера Германии и лидер оппозиции Фридрих Мерц пообещал, что в случае победы на выборах будет обсуждать с США поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. Об этом глава партии «Христианско-демократический союз» рассказал в интервью газете Bild .

«Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы [о поставках дальнобойных ракет] вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — заявил политик.

Мерц отметил, что обучение украинских военных работе с немецкими ракетами займет не меньше четырех месяцев. К тому времени к власти в США придет вновь избранный президент Дональд Трамп.

Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом 9 декабря. В украинской столице политик встретился с президентом Владимиром Зеленским.