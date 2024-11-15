На днях издание Bild с ужасом сообщило, что с прошлого года сливочное масло на полках немецких супермаркетов подорожало аж на 39,7%. И это, увы, не единственный пример. По сравнению с октябрем 2023-го продукты питания выросли в цене в целом на 2,3%. Сильнее всего подорожали то самое сливочное масло, оливковое масло и почему-то огурцы. Зато подешевел сахар — будет теперь у немцев сладкая жизнь. Но это не точно.

За минувший год в среднем на 4,0% подорожали услуги, прежде всего речь идет о резком повышении цен на авто- (+31,9%) и иные виды страхования (+15,2%). Да, и любимый немцами досуг стал как-то заметно бить по карману: походы в рестораны подорожали на 6,8%, пакетные туры путешествий — на 5,8%, ремонт автомобилей (основного вид «общественного» транспорта в ФРГ) — на 5,4%. Виной всему рост инфляции. «После снижения до 1,6% в сентябре (самый низкий показатель за последние три с половиной года) инфляция в Германии снова набирает обороты: в октябре уровень инфляции составил 2,0%», — написало издание со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Кто-то скажет, а нам-то что с того? В России цены вот тоже растут, порой даже значительнее. Кстати, и на сливочное масло в том числе, с которым якобы начались перебои (на самом деле это не так, в чем каждый может убедиться, отправившись в любой ближайший магазин). Так-то оно так, но мы — страна, на которую наложено беспрецедентное количество санкций, отражающихся в том числе на устойчивости национальной волюты, росте ключевой ставки, которая неизбежно провоцирует удорожание стоимости кредитов и, как следствие, производственных затрат. Вот производители и отбивают их как могут. Точнее, как привыкли. Кроме того, мы сегодня проводим специальною военную операцию по освобождению исторических российских территорий от квазинацистского украинского режима, созданного Западом с целью разрушить нашу страну. Это как бы тоже накладывает отпечаток, согласитесь.

Фото: Ren Pengfei/XinHua / Global Look Press

А теперь ответьте, кто же наложил санкции на Германию или с кем бундесвер ведет сегодня войну, что у них наблюдаются такие же негативные процессы, как у нас? В итоге эффект один и тот же, но условия-то принципиально разные. С этим невозможно спорить. Что самое печальное — в перспективе германскую экономику ничего хорошего не ждет. Виной тому, как несложно догадаться, политика. По итогам досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля 2025 года, победу с наибольшей вероятностью одержит консервативный блок ХДС/ХСС, уже выдвинувший своим кандидатом на пост бундесканцлера Фридриха Мерца. Именно он будет форматировать будущую коалиции и правительство, которые обещают стать еще более ужасными для Германии, чем нынешний «светофор» Олафа Шольца

Мерц — 69-летний глобалист, известный своими связями с американской корпорацией BlackRock. Той самой, что за последние 2,5 года скупила по дешевке украинскую землю и другие ценные активы.

Мерц — русофоб, выступающий за предоставление Киеву германских ракет Taurus с одновременным разрешением использовать их для ударов вглубь территории России. Мерц — «убежденный трансатлантист», сторонник усиления НАТО, готовый позволить США разместить на территории Германии американские ракеты малой и средней дальности с прицелом на Россию. Мерц — либерал современного толка. Несмотря на исторически консервативный характер его политической силы, он готов «интегрировать» (читай — жертвовать) христианские ценности в современную леволиберальную повестку.

Фото: Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

Мерц — милитарист, выступающий за сокращение социальных программ и пенсий в пользу увеличения военного бюджета страны. Так что с его приходом выражение «пушки вместо масла» в Германии будет восприниматься буквально. И нынешние трудные времена покажутся немцам цветочками, по сравнению с горькими ягодками, которые им готовит Фридрих Мерц.