Министр обороны Германии заявил об эротических отношениях немцев с оружием
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал отношения немцев с оружием «эротическими». Слова главы ведомства привело издание Telegraph.
«Я не знаю, откуда такие эротические отношения с оружием», — заявил он.
Ранее кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus, если договорится о координации с европейскими партнерами. Это заявление вызвало критику в России.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал Мерца дважды подумать, прежде чем так поступать, и назвал его нацистом. Кроме того, он предположил, что политика преследуют воспоминания об отце, служившем в вермахте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что применение таких ракет расценят как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Украины с соответствующими последствиями.