В Германии заявили, что Евросоюз не изменит позицию по санкциям против России

Государства — члены Европейского союза наблюдают за переговорами России и США, однако позиция ЕС по антироссийским санкциям не меняется. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости» .

«Есть санкции, введенные Европой. И Европа делает это самостоятельно. <…> Европейская позиция в этом вопросе очень однозначна», — сказал Хебештрайт.

Он подчеркнул, что в числе самостоятельных решений Европы было отключение России от системы SWIFT. Для изменений в этом вопросе решение должны принимать европейские лидеры, однако на сегодняшний день обсуждений по этому поводу не ведется.

Ранее в России анонсировали частичное возвращение SWIFT. Снятие ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций стало одним из пунктов договоренности Москвы и Вашингтона по итогам встречи в Эр-Рияде.