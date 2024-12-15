Бывший министр экономики ФРГ раскрыл причину распада «Светофора»

Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал бывший министр экономики Кристиан Линднер.
По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении государственного долга. Это привело к разладу в правительстве.
«В конце концов „Светофор“ сам себя заблокировал», — объяснил экс-министр.
Ранее Шольц назвал отставку Линднера необходимой. Во время этого выступления канцлер заявил об умении немецких властей обращаться с деньгами, чем вызвал бурный смех у депутатов.
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