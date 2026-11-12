Сегодня 01:00 Первым рассказал о мафии, но мечтал совсем о другом: мистика фильмов Юрия Кары Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Режиссер Юрий Кара, которому 12 ноября исполнилось бы 72 года, считал себя не реализовавшимся в профессии: за 30 с лишним лет в кино снял немногим больше 10 картин, однако не боялся экспериментировать, а все его ленты в итоге признали классикой отечественного кинематографа. О мистике в жизни и творчестве режиссера — в материале 360.ru.

Биография Юрия Кары Юрий Кара родился в 1954 году в Сталино, так раньше назывался Донецк. Родители его были, как тогда считалось, из интеллигенции: отец — ученый, кандидат физико-математических наук, мать — учительница в местной школе. Искусство манило Кару с юности: он мечтал экранизировать «Мастера и Маргариту», прочитав роман, и грезил театром — настолько 14-летнего мальчика впечатлил первый увиденный спектакль. Дома к интересам подростка относились скептически, и Юрий в итоге пошел по стопам отца: поступил в физико-математическую школу, а потом — в Московский институт стали и сплавов на физико-химический факультет.

Фото: РИА «Новости»

Среди студентов курса он был одним из лучших, но по-прежнему тяготел к творчеству и даже руководил институтским вокально-инструментальным ансамблем. Кара стал инженером, уехал по распределению в родной город и получил звание кандидата физико-математических наук.

Казалось, жизнь складывалась так, как и хотели отец с матерью, но пример товарища по школе вдохновил на перемены: узнав, что Юрий Мороз поступил в школу-студию МХАТ, Кара решил последовать его примеру.

Интересно Юрий Кара и Юрий Мороз учились в одной школе с разницей в два класса, оба пришли в кино и оставались друзьями до конца. Когда скончался Мороз, Кара был в Ялте и сожалел, что не сможет присутствовать на прощании. Сам он умер через два дня.

Изначально Кара решил пойти на Высшие курсы сценаристов и режиссеров к Ролану Быкову, но тот от преподавания отказался, и Юрий подал документы во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Конкуренция была огромной, мест — всего-ничего, но Каре улыбнулась судьба.

Не надеялся поступить, мест было всего шесть, но одно из них в последний момент освободилось, и меня взяли. <…> Из 3600 заявлений взяли меня — такой я выдержал конкурс. Но народ не поверил, что честно. В общежитии говорили: «Наверное, он из КГБ». Юрий Кара

Началом пути в режиссуру Юрий считал показ своего первого этюда «Случай в троллейбусе», который состоялся в мастерской. «Очень смешной, вся мастерская просто лежала. Состоялось это 26 декабря 1982 года, и я считаю, это мой день рождения как режиссера», — рассказывал он в последнем интервью. В вузе Кара снял корометражку «Скамейка», во время работы над которой чуть не погиб: люлька строительной вышки, в которой он находился, сорвалась с высоты восьмого этажа. Спасло только то, что ударилась она не об асфальт, а о скат вышки. «Я сломал шесть ребер и потерял сознание. <…> После такого испытания оставалось либо бросить профессию, либо верно ей служить. Я выбрал второе», — вспоминал режиссер.

Фото: РИА «Новости»

Фильм, который сделал Кару знаменитым После «Скамейки» Каре посоветовали обратить внимание на драматический жанр. И тогда родился замысел фильма «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. Изначально лента не предназначалась для широкого проката как дипломная работа, да и тему сталинских репрессий считали табуированной, но Васильев не только дал разрешение на экранизацию, но и лично участвовал в работе над сценарием.

Я снял часовой материал, пригласил Васильева посмотреть. Борис Львович <…> из зала вышел весь в слезах, обнял меня. Сказал: «Все нравится, но хотел бы уточнить некоторые моменты. Давай напишем общий сценарий». И пригласил на дачу. Я прожил у него на веранде две недели, в течение которых мы дописывали сценарий.

На худсовете киностудии показ фильма вызвал ажиотаж. Выпускать его не хотели, но работу Кары поддержал известный режиссер Армен Медведев. В итоге в 1987 году лента не только вышла на экраны, но и вызвала резонанс, в том числе и за границей: «Завтра была война» показали в 48 странах, удостоили премии «Ника» и призов на кинофестивалях в Германии, Испании и Польше. За фильм Кара получил Золотую медаль имени А. Довженко.

Фото: кадр из фильма по повести Бориса Васильева «Завтра была война» режиссера Юрия Кары. Киностудия имени М. Горького / РИА «Новости»

Сколько Юрий Кара снимал «Мастера и Маргариту» За свою режиссерскую карьеру Юрий Кара снял 14 фильмов, в том числе две экранизации произведений Фазиля Искандера «Воры в законе» 1988 года и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» 1989 года. Первую приняли неоднозначно в прессе, журналисты окрестили Кару камикадзе, работающим на «вечно позорную область искусства, что именуется массовой культурой». Тем не менее аудитории фильм понравился и лидировал в прокате. «Мы первыми рассказали о мафии, а теперь первыми решили рассказать о Сталине», — говорил режиссер об этих работах.

Фото: Кадр из художественного фильма «Воры в законе» режиссера Юрия Кары / РИА «Новости»

После фильма о вожде он решил вернуться к мечте — булгаковским Мастеру и Маргарите. Фильм не выходил на экраны 17 лет: сначала из-за конфликта с продюсерами, потом — из-за спора с наследниками писателя, с которыми Кара не согласовал съемки. «Когда я начинал работать над Булгаковым, мне было 35 лет. Многие отговаривали, мол, даже не подступайся. Роман-то мистический. Но я по самонадеянности не подозревал, что меня ждет впереди. За время съемок я сменил пять художников, шесть операторов, менялись локации», — рассказывал он. В прокат «Мастера и Маргариту» выпустили только в 2011 году, хотя сняли в 1994-м.

Мистические случаи на съемках «Мастера и Маргариты» Кара просил ассистентку привести в сад «Эрмитаж», где снимали некоторые сцены, священника: тот принес ведро святой воды и окропил всю съемочную группу. Освященная камера не ломалась, в отличие от другой.

Исполнителю роли Иешуа Николаю Бурляеву отказала в благословении церковь, а без этого он сниматься не хотел.

В Судаке выпал снег, чего там никогда не случалось. На площадку не привезли пленку.

Новая «Волга» Кары сломалась, когда он ехал мимо «нехорошей квартиры» Булгакова: режиссер счел это знаком, что ленту необходимо снимать в Израиле, а не в Крыму, как планировали. Продюсеры сначала отказали из-за отсутствия финансирования, но позже деньги все-таки нашли.

Фото: РИА «Новости»