Сегодня 22:00 Годами боялся разоблачения. Как простой советский ученый стал писателем Киром Булычевым Фото: Скриншот передачи «Этот фантастический мир» (1988) / Публичное достояние Знаменитости

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Ровно 92 года назад, 18 октября 1934-го, на свет появился Игорь Можейко, который спустя годы прославится как Кир Булычев. Именно по его произведениям сняли фильм «Гостья из будущего» и мультфильм «Тайна третьей планеты».

Мечты о путешествиях и карьера ученого. Детство и юность Булычева

Игорь родился в интеллигентной московской семье. Его отец, Всеволод Можейко, был выходцем из обедневшего дворянского рода. Мать, Мария Булычева, происходила из семьи офицера и отучилась в Смольном институте благородных девиц. Работать пошла на завод по производству карандашей. Сыну было всего пять лет, когда родители развелись. Мария снова вышла замуж — ее избранником стал химик Яков Бокинин. У них родилась дочь Наталья. Однако семейное счастье было недолгим — в 1945 году Яков погиб на фронте. Игорь рос активным, увлекающимся мальчиком. Любил рассказы о разведчиках, в какой-то момент мечтал стать художником и некоторое время проучился в художественной школе. Потом загорелся геологией и палеонтологией, мечтал о научных открытиях и далеких экспедициях. Однако после школы, где Игорь был в числе лучших учеников, его направили в Московский институт иностранных языков на переводческий факультет.

Фото: РИА «Новости»

По одной из версий, юноша попал туда по распределению, поскольку стране нужны были квалифицированные переводчики. По другой, группу отличников отобрали для обучения по личному указанию Иосифа Сталина. Окончив учебу, Можейко отправился работать в Бирму (сейчас — Мьянма). Ему настолько понравилась далекая азиатская страна, что после возвращения он поступил в аспирантуру при Институте востоковедения АН СССР и занялся наукой, писал труды по истории Юго-Восточной Азии. «Бирма — моя страна, моя любовь и боль. Мне оказался близок буддийский мир», — признавался потом Можейко в интервью. В 1965 году он стал кандидатом наук, а еще через 16 лет — доктором исторических наук. Ученый публиковал заметки и другие материалы в журналах «Вокруг света», «Азия и Африка сегодня». В свободное от работы время он писал и художественную прозу, даже выпустил под вымышленным именем пару рассказов, но не относился к литературной деятельности серьезно.

Сказки для дочери и «безопасный» псевдоним. Творческий путь Булычева

С появлением псевдонима Кир Булычев, в котором соединились имя его жены, писательницы, художницы и архитектора Киры Сошинской, и девичья фамилия матери, связана забавная история. Журнал «Искатель» в последний момент снял с публикации один из фантастических рассказов, но оказалось, что обложка, иллюстрирующая именно его, уже отпечатана. На ней был изображен динозавр в банке. Нужно было за ночь создать новый рассказ с этим персонажем. В спонтанном конкурсе принял участие и Можейко — написал «Как вымерли динозавры?». Редколлегия выбрала именно его рассказ.

Фото: Скриншот выпуска программы «Острова» 2020 года / Публичное достояние

Однако подписывать творение настоящим именем Игорь побоялся — подумал, что за «несолидное» хобби его уволят из Института востоковедения. И такая опасность, пожалуй, была — фантастику тогда не слишком жаловали, тем более в научных кругах. Так и родился псевдоним Кирилл Булычев — впоследствии имя сократилось до «Кир». Личность автора раскрылась только в 1982 году, когда он получил государственную премию.

Я <…> очень живо представил себе, что будет. Прочтут рассказ в институте — и выяснится, что младший научный сотрудник <…> пишет фантастику! Гнать такого Можейку из института! В общем, я испугался. И в одну минуту придумал себе псевдоним. <…> На что-то более изысканное в тот момент не было времени. В страхе перед разоблачением я существовал и потом. Кир Булычев

В 1970-х писатель стал плотно работать над книгами об Алисе, которые в итоге создавал до конца жизни — их набралось 52. Главная героиня получила имя дочери Булычева, родившейся в 1960 году. Именно для нее ученый начал сочинять фантастические истории о девочке из следующего века. Отец книжной Алисы, космобиолог Селезнев, получил настоящее имя Булычева.

Фото: Скриншот мультфильма «Тайна третьей планеты» / Публичное достояние

Приключения отважной Алисы, ее папы и друзей-инопланетян сделали Кира Булычева знаменитым. Книги стали классикой детской и подростковой фантастики, их успешно экранизировали. В «Тайне третьей планеты» по произведению 1974 года «Путешествие Алисы» девочка вместе с отцом и механиком Зеленым путешествовала и спасала ученых от пиратов. В «Гостье из будущего» (1985) по повести «Сто лет тому вперед» Алиса защищала от кос уже советского мальчика Колю и созданный отцом прибор для чтения мыслей. Обе экранизации были созданы по сценариям самого автора.

Фото: Скриншот многосерийного фильма «Гостья из будущего» / Публичное достояние

В писательском багаже Булычева не только ранние рассказы и книги об Алисе. Он создал фантастические циклы «Великий Гусляр», «Доктор Павлыш», «Река Хронос», «Театр теней», «Институт экспертизы», повесть о выживании землян на другой планете «Поселок» и другие произведения. С учетом научных работ и сценариев их количество перевалило за сотню. Занимался Булычев и свой профильной переводческой работой. В его переводе на русском языке вышли работы писателей Айзека Азимова, Жоржа Сименона, Урсулы Ле Гуин и многих других. Жена, с которой Булычев познакомился еще в студенческие годы, не только вдохновляла, но и активно поддерживала его. Она читала книги мужа, создавала к ним иллюстрации и просто оберегала его покой, пока он сочинял свои истории. Писатель любил творить ночью лежа, с печатной машинкой на подушке.

Фото: Скриншот выпуска программы «Острова» 2020 года / Публичное достояние

Государственную премию СССР Булычев получил за сценарии к «Тайне третьей планеты» и фантастическому фильму 1980 года «Через тернии к звездам». Из института его, разумеется, не уволили. А лауреатом премии имени Аркадия и Бориса Стругацких писатель стал уже посмертно, в 2004 году.

Уход из жизни

Булычев несколько лет боролся с раком, однако до последнего вынашивал творческие планы. «Мне бы хотелось продолжить „Театр теней“, но еще больше — продолжить „Реку Хронос“. И еще надо сделать разные вещи, а я не успею. Никто не собирается держать меня так долго на этом свете», — констатировал он, отвечая на вопросы читателей в 2002 году. И, увы, оказался прав. Его не стало 5 сентября 2003-го. Его прославленная дочь Алиса стала архитектором, как и мать. А литературная Алиса все еще будоражить своими приключениями умы тысяч детей.