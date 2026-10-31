31 октября 2026 09:00 Голован без хвоста, зато будущее без пробок. За что хвалят и ругают сериал «Полдень» по Стругацким Критик Павлова: смысл финала «Полдня» ясен, но оставляет в недоумении Фото: Медиаслово, Okko, КИОН Эксклюзив

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Сериал «Полдень» представил будущее Стругацких как мечту московского архитектора. Но удалось ли создателям сохранить идеи писателей в новой экранизации «Жука в муравейнике»? Трагедия в Парке Горького в муках совести добралась до финала, и путь к нему оказался непростым. Чем авторы подменили драму книги, какое решение принял Ярмольник и что не так с купальником знойной Синицыной — в материале 360.ru.

Коротко о сюжете: о чем сериал «Полдень» Завязкой служат будни сытого будущего. Человечество построило утопию в Парке Горького и вовсю рассылает агентов на отсталые планеты, учить инопланетян уму-разуму. Идиллия рушится, когда прогрессор Лев Абалкин бросает свою миссию на выжженной планете Надежда и тайно прилетает на Землю. Чего ему так приспичило, не совсем ясно. Видимо, соскучился по латте на банановом на лавочке у Музеона. Коварные спецслужбисты из КОМКОН-2 Абалкина пускать не хотят. Шеф контрразведки Рудольф Сикорски поручает оперативнику Максиму Каммереру найти беглеца и тихо сшить ему деревянный макинтош. Причина паники начальства незамысловата: у Абалкина пятно в форме буквы «Ж». Это знак таинственных Странников. Кстати, у самого Каммерера тоже такой есть. В КОМКОН-2 никто понятия не имеет, является ли Лев запрограммированной миной замедленного действия для уничтожения человечества или он просто уставший парень, который соскучился по родным пейзажам.

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Финал без хэппи-энда Финальный эпизод подбирался к развязке с грацией взволнованного сапера. Главная интрига «Жука в муравейнике» в том, решится ли Сикорски убить Абалкина, если его вина так и не доказана? В романе этот вопрос превращает научную фантастику в тяжелую историю о страхе, ответственности и границах допустимого. Авторы «Полдня» решили не мудрить с альтернативной концовкой. Сикорски гипнотизирует часы Судного дня в кабинете, Абалкин тянется к детонаторам, режиссер делает ставку на драматическую паузу длиной в вечность. Наконец, гремит выстрел. Экран темнеет. Зритель остается со странным чувством: его только что заставили сопереживать персонажам, которые сами не до конца поняли, что произошло. Сам по себе такой финал мог бы сработать. Проблема в том, что сериал почти не оставляет пространства для сомнений. Там, где Стругацкие заставляли читателя гадать, насколько обоснованны подозрения Сикорски, экранная версия подталкивает к более простому выводу: Абалкин действительно представляет угрозу, а значит, жестокое решение можно оправдать.

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Братва, не стреляйте друг друга Сценаристы явно побоялись, что зритель уснет на третьей минуте диалогов о судьбах прогрессорства. Оригинал подвергся аккуратной вивисекции. Действие с ходу перенесли на 100 лет вперед. Пса-голована Щекна заменили на актера в экзотическом гриме. Блогер Наледи Никита Тау тут чуть ли не в одиночку тянет всю фантастическую составляющую фильма. Бодрый панк синего цвета отыгрывает классический троп «верного друга-индейца». Детективом авторы сериала пренебрегли. Интрига о контакте Абалкина со странниками ясна в первой же серии. Размышления героев урезали в пользу динамики, добавили откровенные и никуда не ведущие сцены с Синициной и драку с гигантским пауком. Кажется, создатели «Полудня» решили, что даже в утопическом будущем зрителю нельзя надолго оставаться без зрелищ. Вдруг начнет думать о сюжете. Роль Каммерера, по сути брата Абалкина по «инаковости», авторы доверили Юрию Колокольникову. Справился он блестяще, но его герой мало похож на того пылкого юношу, который когда-то разгуливал по Саракшу. В «Полудне» перед нами уставший, выгоревший 40-летний служака КОМКОН-2 с вечными синяками под глазами и лицом человека, которому второй месяц задерживают суточные. Дома у Каммерера хватает своих проблем: никак не получается завести ребенка.

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Притом линия эта никуда не ведет, герои выясняют отношения словно читают сценарий — от скуки зрителя спасает лишь чрезмерно откровенный купальник красавицы Софьи Синицыной. В начале сериала Каммерера представляют человеком, который найдет кого угодно. Доказывают его сверхспособности просто. Колокольников садится на лавочку у музея «Гараж», просматривает череду флешбэков и приходит к выводу, что Абалкина можно поискать в оздоровительном центре «Осинушка». Там его уже ждет вторая роковая красавица «Полудня», обворожительная Юлия Снигирь. Вплотную к правде сыщик из Парка Горького подходит уже к третьей серии. Мешает ему только одно — эту самую правду ему рассказать отказываются. Колокольников смело смиряется и начинает бегать по футуристической Москве. Всю драму сезона тащит на себе мужественным подбородком Максим Матвеев. Свою роль он вкатывает на гору финала словно Сизиф камень. В книге мотивация героя оставалась одной из главных тайн. В «Полудне» у Льва все четко — едем домой, взрываем планету. Шоураннеры сделали Абалкина жестким и агрессивным, он не дурак подраться, может пригрозить оружием, без колебаний убивает напарника. Сочувствовать ему становится сложнее. Романтическая линия Абалкина выглядит несколько пресной. Юлия Снигирь прекрасна в любой роли, но диалоги слишком экспозиционные. Сложная трагедия «подкидыша», который просто хотел быть человеком, теряется в потоке погонь и трюков.

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Драма в Парке Горького Визуально «Полдень» выглядит очень достойно — съемки проходили в Москве, которая и без того похожа на футуристический мегаполис. Минусы есть. В кадре российская столица образца 2278, с ее Парком Горького и Новым Арбатом, скорее напоминает рекламный буклет элитного жилого комплекса: везде стоят капсульные лифты, голограммы прикрутили даже к домофонам. Киновед, кинокритик и сценарист Ирина Павлова в беседе с 360.ru при этом заметила, что развязка сериала подменила драматизм Стругацких. «Смысл финала мне понятен, но оставляет в недоумении. Получается примерно так: у героя Матвеева отобрали все земное, включая любовь, детей и семью, и поэтому его можно убить. Он бобыль, он уже „не человек“. Те его сотоварищи, у кого есть жена, дети или шансы на детей, — они практически люди, и им своего соплеменника не жалко. Один из них стреляет в того, кого считают нелюдью. Что хотели сказать Стругацкие — я понимала. Что хотят сказать авторы — нет», — заметила кинокритик. По мнению киноведа, авторы «Полудня» дали зрителю сомнительные нравственные ориентиры.

Подросткам говорят: раз у тебя ничего на Земле земного нет, то тебя можно грохнуть, и ничего никому за это не будет, и это будет для всех хорошо. Там в финале все в белом поют и пляшут — убили Абалкина. Сделать из серьезной философской вещи подростковую жвачку — так тоже можно. Но зачем? Придумайте свое для подростков, не портите чужое, хорошее. Вот весь мой диагноз этому фильму. Ирина Павлова

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Почему не помог ни экшен, ни Ярмольник Проблема фильма не только в том, что его авторы отошли от идей оригинальной книги. «Зачем здесь хорошие актеры, непонятно. Зачем Ярмольник? Матвеев хорош, но и он тут зачем? Для того, чтобы его убили. Мне его жалко», —отметила кинокритик. Стругацкие, напомнила Ирина Павлова, оставляли в финале книги главный вопрос: надо ли было убивать Абалкина. Читатель должен был сам для себя осознать, как относиться к внеземному, а более приземленно — просто к иному, созданию на Земле. В «Жуке в муравейнике» мы не знаем, враг он или друг. В сериале все точки расставлены: Абалкин — враг. «Как жители планеты Земля, которую позиционируют как цвет гуманизма, берут и дружно договариваются убить человека, который им ничего плохого не сделал?» — задалась вопросом Ирина Павлова. Не помог финалу «Полудня» и экшен. Он не попадает в логическую канву сериала, где за героем Матвеева все время идет погоня — но теперь он сам приходит к убийце.

Мне это напоминает фразу из «Обыкновенного чуда»: «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны». У меня ощущение, что у нас кризис в сценарном деле. Хороший артист не может спасти безмозглый сценарий. Ирина Павлова

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Где там эмоции? Финальная серия «Полудня» не убедила кинокритика Ирину Павлову в том, что создателям удалось передать переживания героев. Поступки персонажей лишены мотивации. «Постойте, где там эмоции? У кого там эмоции? Там все как роботы», — сказала Павлова. Критик отметила, что даже инопланетяне, собравшиеся на встречу, не пытаются разобраться в происходящем и понять, зачем их позвали. Не понравился ей и образ Сикорского в исполнении Леонида Ярмольника. «Сикорский, которого играет Ярмольник, абсолютный робот, ни во что не вникает. Каммерер, который приходит убивать своего, что называется, брата. Он мотивирует: вдруг ты Земле сделаешь плохо. А вдруг не сделает?» — объяснила свою мысль кинокритик. Она напомнила о словах персонажа на планете Надежда. Тот предупреждал, что земляне должны доказать, достойны ли они существования. По мнению критика, сериал дает на этот вопрос сомнительный ответ. «Он сказал прямо: в этот день земляне покажут, достойны они существования или нет. Выяснилось, что если грохнуть Абалкина, то земляне достойны существования, потому что они потом в белом поют и пляшут. Где там эмоции? Покажите мне их», — заключила Павлова.

Фото: Медиаслово, Okko, КИОН

Будет ли продолжение Киновед Ирина Павлова скептически оценила перспективы второго сезона «Полудня». Линия Странников была нужна прежде всего для появления на Земле детей с необычным происхождением. «Сначала люди поступили с ними как люди. Но потом стали с ними же, с этими же детьми, поступать как звери», — сказала критик. Особенно несправедливым Павлова считает отношение к Абалкину. «Человек домой просится, он еще настоящий, не знает, что он инопланетянин. Нет, давайте его будем держать подальше от дома. Чтобы он начал задавать вопросы? Дома бы Абалкин стал бы таким же как Каммерер, завел детей», — заключила Ирина Павлова. Недавно полностью вышел и другой сериал по Стругацким. Каким получился «Трудно быть богом», читайте в материале 360.ru.