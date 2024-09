Безумие по Black Sabbath: как записывали саундтрек конца света

Однако разве следующая песня Planet Caravan — это не феноменальный эксперимент? С голосом Оззи Осборна, пропущенным через вращающийся громкоговоритель. Здесь нет тяжелых риффов, нет агрессии и ярости — песня больше похожа на музыкальный аквариум, где вместо рыб плавают звуки; я бы сказал, очень выпуклая, нежная и полнокровная композиция, где гитара Айомми похожа на лучи солнца в испанском рассвете.

Следующая вещь — Iron Man, закрывающая первую сторону пластинки, — начинается с нечеловеческого возгласа, будто парни из Black Sabbath на мгновение стали визионерами и заглянули в будущее, увидев восстание искусственного интеллекта и машин. И этот убийственный начальный рифф, к которому присоединяются ударные, и Оззи тянет «Has he lost his mind? Can he see or is he blind?» — ну да, вероятно, так звучит саундтрек конца света.