Кино на Рождество. Лучшие фильмы для всей семьи

«Реальная любовь», 2003 год

Девять историй, которые причудливо переплетаются друг с другом и разрешаются в сочельник там же, где и начались, — в лондонском аэропорту Хитроу. Слоганом картины по праву стали слова Love Actually Is All Around — «Любовь вокруг нас». А лучше всего она проявляется именно в волшебное время Рождества.

Хью Грант и Лиам Нисон, Алан Рикман и Эмма Томпсон, Кира Найтли и Колин Ферт, а также другие, не менее замечательные актеры — все они играют главных героев, все равнозначны в одной общей истории чуда и новой надежды.