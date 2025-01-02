Сегодня 11:00 Кино на Рождество. Лучшие фильмы для всей семьи 0 0 0 Фото: Global Look Press Культура

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Рождество — праздник обретения человечеством надежды. Недаром в этот день примиряются (пусть даже на время) самые заклятые враги, люди прощают друг другу обиды и стремятся делать добро. 360.ru составил подборку того, что стоит посмотреть в праздничные дни в кино и дома.

Классические фильмы на Рождество, которые стоит пересмотреть «Обыкновенное чудо», 1978 год «Обыкновенное чудо» — одна из самых трогательных и волшебных отечественных киносказок. История, которую от скуки закрутил волшебник для своей жены, привела к ним на порог влюбленного медведя, отчаявшуюся принцессу, суетливых придворных, смешного короля и ушлого министра-администротора. Прекрасный актерский ансамбль, невероятная музыка Геннадия Гладкова, искрометные диалоги, которые давно разошлись на цитаты — что еще нужно, чтобы вновь обрести надежду и понять, что любовь побеждает все? Ведь зло перед ней оказывается глупым и бессильным, а любые преграды и даже самое сильное колдовство просто отступают.

«Реальная любовь», 2003 год Девять историй, которые причудливо переплетаются друг с другом и разрешаются в сочельник там же, где и начались, — в лондонском аэропорту Хитроу. Слоганом картины по праву стали слова Love Actually Is All Around — «Любовь вокруг нас». А лучше всего она проявляется именно в волшебное время Рождества. Хью Грант и Лиам Нисон, Алан Рикман и Эмма Томпсон, Кира Найтли и Колин Ферт, а также другие, не менее замечательные актеры — все они играют главных героев, все равнозначны в одной общей истории чуда и новой надежды.

«Гремлины», 1984 год Тех, кому хочется посмотреть рождественский ужастик, стоит вспомнить про «Гремлинов». Фильм не столько страшный, сколько смешной, а временами он кажется и вовсе милым. Совсем как тот зверек, которого принес заботливый отец в подарок сыну. Всего-то и надо было помнить три правила: не мочить, не кормить после полуночи и беречь от яркого света. Правила были нарушены, и жители маленького городка получили самое незабываемое Рождество в своей жизни. Главным героям пришлось вступить в схватку с настоящей бандой кровожадных пушистиков, а зрителям — с замиранием сердца наблюдать за развитием сюжета.

Фото: KPA / Global Look Press

Что посмотреть на Рождество с детьми «Один дома», 1990 год Пожалуй, одна из лучших и нестареющих праздничных комедий, в которой прекрасно сочетаются юмор, приключения и доброта. Сообразительный Кевин МакКаллистер смог не только разделаться с грабителями, но и подарить настоящее рождественское чудо своему странному старику-соседу. Как, впрочем, и себе самому. Бойкий рыжий восьмилетка из дома на бульваре Линкольна стал другом детства уже нескольким поколениям. Все они вместе со смехом впитали истины о важности семьи, прощения и любви к ближним. Второй фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» еще раз закрепил этот эффект. А вот последующие ленты смотреть не стоит.

Фото: KPA / Global Look Press

«Морозко», 1964 год Прекрасная история, снятая главным советским киносказочником Александром Роу. В принципе, это вечный сюжет «Золушки»: злые мачеха и старшая сводная сестра, отец-подкаблучник и не противящаяся злом насилию Настенька, самовлюбленный принц Иван, вдовий сын. А за волшебство отвечают Морозко, Старичок-боровичок и Баба-яга. Однако эта сказка не замыкается только на чудесах: она также учит своих маленьких зрителей быть добрыми и честными, скромными, помогать старшим и не давать слабых в обиду. Только так и случаются настоящее волшебство и победа добра над злом.

«Гарри Поттер и философский камень», 2001 год Еще одна киносказка, которая заворожила уже несколько поколений. Именно первая часть эпопеи «мальчика, который выжил», стала прочно ассоциироваться с Рождеством. Возможно, всему причиной уникальная музыка оскароносного Джона Уильямса, который, кстати, также написал и знаменитый «Имперский марш» из «Звездных войн». А еще сыграл свою роль тот факт, что первая часть «Гарри Поттера» еще не изобилует по-настоящему страшными эпизодами, как это будет в последних фильмах. При этом чудного и чудесного тут предостаточно, а зло еще не вступило в свою полную силу. Впрочем, и тогда, и позже его все равно победят храбрость, дружба, милосердие и любовь.

Фото: KPA / Global Look Press

Разумеется, эта киноподборка — далеко не все рождественские фильмы, но перечислять их все пришлось бы довольно долго. Но, что бы ни выбрал зритель, он почти наверняка будет искать истории, которые дарят надежду на лучшее. Ведь это именно то, о чем нам рассказывает чудо Рождества.