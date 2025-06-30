Сегодня 15:08 Из осени в лето за неделю. Какая погода ждет Москву в июле 2025 года Синоптик Шувалов: пик циклона «Корнелиус» в Центральной России пройдет 1 июля 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Лето в Москве снова встало на паузу. Столицу накрыл североатлантический циклон «Корнелиус», который принес с собой ливни, ветер и рекордно низкое атмосферное давление. Когда в Центральную Россию вернется тепло и почему регион столкнулся с похолоданием на фоне изнуряющей жары в Европе, разбирался 360.ru.

Что известно о циклоне «Корнелиус» Практика присваивания имен циклонам началась еще в середине нулевых, напомнил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Ее ввела метеорологическая служба Великобритании. Имена получали только те циклоны, которые оказывали значительное влияние на изменения погоды и окружающую среду. «„Корнелиус“ прежде всего отличается низким давлением, обильными осадками и достаточно крепким порывистым ветром. Эти явления в основном затронут Центральную Россию», — сказал собеседник 360.ru. По словам эксперта, наибольшую интенсивность циклон проявит 30 июня и 1 июля. В эти дни местами количество осадков может превысить половину месячной нормы. Кроме того, обновился рекорд по низкому атмосферному давлению за 30 июня — предыдущий рекорд в эту дату был установлен в 1980 году.

Фото: РИА «Новости»

Какой будет погода в Москве в июле 2025 года По словам метеоролога Александра Ильина, передача эстафеты от июня к июлю пройдет при пасмурной дождливой погоде. Максимальная температура составит + 15...+ 17 градусов днем и +10...+12 — ночью. «Все это будет сопровождаться северо-западным ветром с порывами до 18 метров в секунду. Во вторник ожидаются порывы до 20 метров в секунду. В среду циклон постепенно начнет покидать Московский регион», — рассказал синоптик. Уже в четверг, 3 июля, дождей будет совсем мало. Также ожидается заметное потепление — до +21...+26. В пятницу жителей и гостей столицы наконец порадует солнце, а температура составит +24 градуса. К концу недели «Корнелиус» завершит свой жизненный цикл. Атмосферное давление снова вырастет и придет в норму. Столбик термометра также продолжит ползти вверх.

За одну неделю совершим путешествие из осени в лето, из октября в июль. Александр Шувалов синоптик

Несмотря на потепление, рассчитывать на жару москвичам пока все равно не приходится. В конце следующей недели в регион нагрянет очередной циклон, отметил Ильин. «Пока все долгосрочные прогнозы на жаркое лето себя не оправдали», — подчеркнул эксперт. Какой погоды россиянам ждать до конца лета 2025 года и тем более в сентябре, понимания у синоптиков пока нет. По словам Шувалова, достоверными можно считать только прогнозы в пределах недели. Попытки заглянуть дальше этого срока метеоролог назвал весьма ненадежными.

Фото: РИА «Новости»

Азорский антициклон и аномальная жара в Европе Пока Центральную Россию охватило аномальное похолодание, в южную Европу, напротив, нагрянула невиданная жара. В Италии, Испании, Португалии и Греции температура воздуха достигла +40 градусов. В Греции на этом фоне начались лесные пожары, сообщил Bloomberg. Власти призвали местных жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце и не пренебрегать питьевым режимом. «Нам достались циклоны, а Европе — Азорский антициклон, который всегда в летние периоды приносит жаркую сухую погоду», — пояснил Ильин. Шувалов добавил, что происходящее стало проявлением так называемых больших волн в атмосфере. «Если на европейскую территорию России приходится ложбина, то над Западной Европой и Сибирью в месячном плане — гребни с выносом очень теплого воздуха с юга и юго-запада», — заключил собеседник 360.ru.