Лучшие иностранные фильмы на новогодние праздники

Крис Бендер — успешный музыкальный продюсер, соблазняющий женщин. Вот только главный его соблазн — это отношения с той девушкой из прошлого (Джейми — ее играет Эми Смарт), в которую он был влюблен и в том даже признался, однако потерпел фиаско. Теперь все закручивается по-новому. Да еще как!

Эту ленту можно смотреть как симпатичную комедию, не претендующую на особые смыслы. В конце концов, мы все рано или поздно возвращаемся в отчий дом — и что он готовит для нас? Как пел другой рокер Билли Корган: «We will never be the same. The more you change the less you feel…» И далее: «And the embers never fade in your city by the lake, the place where you were born». Отличные песни я сегодня вспомнил.

К чему? Да к тому, что мы — это всегда мы, но в то же время мы — это процесс, процесс изменений. И ленту «Просто друзья», довольно милую, можно рассматривать вполне себе как психологическое эссе: ведь герой Райна Рейнольдса отчаянно и забавно пытается не быть собой. Ну, а кто не пытался?

Томас Вульф писал, что домой возврата нет. Есть, на самом деле — и домой, и к себе самому тоже.