Сегодня 07:00 Лучшие иностранные фильмы на новогодние праздники Писатель Беседин назвал топ-5 зарубежных фильмов на Новый год 0 0 0 Эксклюзив

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Признайтесь, у вас была такая мечта: день-другой улечься на диван и смотреть фильмы, ничего не делая. Мне удалось такое однажды — лет шесть назад, — с удовольствием пересмотрел все части «Жандармов» (те, что с великим Луи де Фюнесом) по одному из телеканалов. В этой подборке — пять симпатичных фильмов на новогодние праздники, создающих настроение.

«Интуиция» (2001) Режиссер: Питер Челсом. В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджит Мойнахан. Это несколько странная и довольно-таки слащавая лента, в которой Джонатан (Джон Кьюсак) и Сара (Кейт Бекинсейл) знакомятся друг с другом благодаря перчаткам, за которыми они охотятся перед Рождеством. Искра высекается — и быть мужчине и женщине вместе, но какое кино тогда? Нужно преодоление. Так что Сара странненькая: верит в разнообразные знаки, а потому (к тому же у нее есть парень по имени Ларс, играющий в необычной группе) придумывает сложности. Двое могут встретиться только, если девушка отыщет купюру с телефоном Джонатана, а он, в свою очередь, найдет книгу «Любовь во время чумы» с ее телефоном соответственно.

Фото: Global Look Press

Смотрится все это ванильно, но если вы хотите поверить в любовь, то почему не насладиться шикарными романтическими сценами с падающим снегом? Вот только как быть с теми, кто по итогу остался у разбитого корыта? Я о том самом Ларсе и о невесте Джонатана Холли, с которой он отменил свадьбу. Любовь требует жертв? Вероятно. А еще любовь по-своему предопределена — и вам, возможно, изначально суждено быть вместе. Но не думайте, что за вас, влюбленные, все сделает Фатум. Нет и еще раз нет! Вам придется бороться за свою любовь. Красивая и немного чудная история, произошедшая накануне Рождества в заснеженном Нью-Йорке, в котором хочется мечтать и влюбляться. И да, Юджин Леви (тот самый папа Джима в «Американском пироге») отвечает в этой ленте за юмор.

Фото: Global Look Press

«Подарок на Рождество» (1996) Режиссер: Брайан Левант. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Дэвид Эдкинс, Фил Хартман, Рита Уилсон. Арнольда Шварценеггера по-прежнему любят в России. Даже после всего того, что он наговорил в последнее время. Ну, а как его не любить? В конце 80-х и в 90-х на его фильмах росло не одно поколение. И меня отец водил в кинотеатр на легендарные ленты «Коммандо», «Хищник», «Правдивая ложь». В картине «Подарок на Рождество» мы видим другого Шварценеггера: он играет отца семейства, слишком занятого работой и не уделяющего внимания своей жене и сыну. Вот и на Рождество Говард (Арни) забывает купить подарок ребенку — куклу Турбомэна. Начинается беготня за поларком. К тому же у Говарда есть конкурент — чернокожий Майрон (эту роль, только уже не чернокожего, должен был сыграть Джо Пеши, но…) В общем, заруба предстоит серьезная.

Фото: Global Look Press

Это очень ламповый фильм, где Шварценеггер пытается играть и выглядит местами убедительно. Юмор дозирован, пошлость исключена. И, конечно, это лента не о том, как важна кукла для детей — нет. Суть в том, чтобы уделять вниманию своему ребенку каждый день, видеть ребенка каждый день. Казалось бы, банальность, но, как заметил Борхес, банальности — самые точные вещи на свете. «Подарок на Рождество» — фильм о понятных семейных ценностях. К сожалению, благосклонности критиков и зрителей он не получил, но свое место в сердцах поклонников занял.

Мне видится, что многие отцы пережили нечто похожее. Помню, я сам перебирался через заснеженную российско-украинскую границу, чтобы попасть к детям на Новый год и Рождество. И это, скажу я вам, весьма особенное чувство.

«Просто друзья» (2005) Режиссер: Роджер Камбл. В ролях: Райан Рейнольдс, Эми Смарт, Анна Фэрис, Крис Клейн. Нынче все социальные сети и медиа забиты как бы результатами как бы опросов о том, что секс с бывшими полезен для здоровья, морального и физического. Думаю, у многих из нас был опыт такого возвращения к бывшими или встреч с ними. Но кем мы были при этом? Как изменились? Или не изменились вообще? Как пел Эксл Роуз, когда он еще мог петь: «Cause nothing lasts forever, even cold November rain…» «Просто друзья» — это история неудачника, так и оставшегося неудачником, несмотря на все свои успехи и достижения; хотя, если вдуматься, неудачником он никогда и не был.

Фото: Global Look Press

Крис Бендер — успешный музыкальный продюсер, соблазняющий женщин. Вот только главный его соблазн — это отношения с той девушкой из прошлого (Джейми — ее играет Эми Смарт), в которую он был влюблен и в том даже признался, однако потерпел фиаско. Теперь все закручивается по-новому. Да еще как! Эту ленту можно смотреть как симпатичную комедию, не претендующую на особые смыслы. В конце концов, мы все рано или поздно возвращаемся в отчий дом — и что он готовит для нас? Как пел другой рокер Билли Корган: «We will never be the same. The more you change the less you feel…» И далее: «And the embers never fade in your city by the lake, the place where you were born». Отличные песни я сегодня вспомнил. К чему? Да к тому, что мы — это всегда мы, но в то же время мы — это процесс, процесс изменений. И ленту «Просто друзья», довольно милую, можно рассматривать вполне себе как психологическое эссе: ведь герой Райна Рейнольдса отчаянно и забавно пытается не быть собой. Ну, а кто не пытался? Томас Вульф писал, что домой возврата нет. Есть, на самом деле — и домой, и к себе самому тоже.

Фото: Global Look Press

«Семьянин» (2000) Режиссер: Бретт Ратнер. В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Джереми Пивен, Джозеф Соммер. Замечательное кино, на самом деле. И даже Николас Кейдж здесь очень хорош. Почему даже? Да потому что Кейдж играет всегда крайне неровно и берется за роли то прекрасные, то провальные; без разбору, что называется. Но этот фильм, как я же сказал, очень хорош. Он, кстати, тоже начинается с погружения в прошлое, когда Джек Кемпбелл (Кейдж), успешный бизнесмен, встречает странного чернокожего грабителя после того, как получает весточку от бывшей возлюбленной Кейт (Теа Леони), когда-то уговаривавшей его не расставаться. Дальше начинается история в стиле «они поменялись телами»? Нет, Джек поменялся жизнями. Вместо успешного бизнеса он получает альтернативную реальность — семью с Кейт: есть собака, есть двое детей. К этому надо привыкнуть, это надо принять. Джек должен стать семьянином. А главное — он должен понять, что «есть вещи на порядок выше».

Эта лента сделана в первую очередь о выборе, который на смене тысячелетий еще виделся актуальным и трудным. Если упростить, то можно сформулировать так: что важнее — семья или работа? Да, да, об этом задумывались тогда. А сейчас?

Мне трудно дался этот фильм, потому что когда-то я выбрал семью — точнее, детей. И выбираю их каждый день этой жизни. Но где-то внутри меня свербит вопрос: а есть ли у меня, как у того Джека, другая жизнь? Но то в кино — реальность, к сожалению, прозаична. К счастью, Николас Кейдж играет убедительно — настолько, что ненадолго вырываешься из повседневности.

Фото: Global Look Press

«Чудо на 34-й улице» (1947) Режиссер: Джордж Ситон. В ролях: Морин О`Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн. Классическое кино, сделанное в те времена, когда к кинематографу подходили действительно как к искусству, а не только исключительно как к эффективному способу заколачивать деньги. У ленты, снятой в неспешной манере, есть несколько ремейков. Довольно неплохих, кстати. В фильме 1947 года, по сути, перефразируется библейская история, заключенная в известной фразе «ибо нельзя служить Богу и маммоне». Забавно, но именно тогда, почти 80 лет назад, кинематографисты всерьез задумывались о том, как праздники, основанные на глубинных ценностях, превращаются лишь в торгашеский манифест. Нет никакого Christmas — есть Xmas, из Рождества изъята религиозная составляющая. Подлинный День благодарения вытеснен Черной пятницей. И прочее, прочее…

Фото: Global Look Press

Это случилось не сейчас, но сейчас властвует и царит. Лента «Чудо на 34-й улице» повествует как раз-таки о том, как не инфицироваться маммоной. Или проще: как верить в чудеса, независимо от возраста. И даже так — как самому творить чудеса. Кто-то скажет, что это слишком наивно, но разве мечты не возвышают, а ностальгия не является лучшим средством от одиночества? Лучше жить с верой, чем без веры, однозначно. Ведь тогда остаются хоть какие-то шансы приблизить и познать настоящую радость души.