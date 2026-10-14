Психолог Хачатрян объяснила, почему люди верят в события, которых не было

Люди могут принимать вымышленные воспоминания за реальные из-за особенностей работы памяти. Об этом RuNews24.ru рассказала семейный психолог, эксперт по когнитивным искажениям Мина Хачатрян.

Как пишет KP.RU, конфабуляция — это психологический механизм, при котором мозг непроизвольно создает ложные воспоминания, заполняя пробелы в памяти вымышленными деталями. Конкретный социальный феномен, описывающий массовое совпадение таких искажений у большого количества людей, называется эффектом Манделы. Память не работает как точный диктофон: каждый раз при воспоминании мозг заново собирает картину из фрагментов пережитого, услышанного и прочувствованного, и со временем детали стираются, уступая место искажениям.

Повторение ложной информации в разговорах и социальных сетях помогает ей закрепиться в памяти, делая ее неотличимой от реальной. Особенно восприимчивы к таким искажениям дети, люди в состоянии стресса и те, кто испытывает эмоциональные трудности. Ранее психолог Грекова также отмечала, что эффект Манделы связан с особенностями человеческого мышления и реконструктивной природой памяти.