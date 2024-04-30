Нашлись почти 30 утерянных томов братьев Гримм с их заметками | 360°

Интересное 30 апреля 2024, 15:13 Нашлись почти 30 утерянных томов братьев Гримм с их заметками Daily Mail: в Польше обнаружили 27 утерянных томов братьев Гримм imago stock&people / Global Look Press

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В библиотеке польского университета Адама Мицкевича нашли 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«В книгах есть рукописные заметки, которые могут рассказать, как братья выбирали темы для таких рассказов, как „Гензель и Гретель“ и „Румпельштильцхен“», — написали авторы материала.

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Открытие сделали ученые из польского университета Адама Мицкевича. Они шесть месяцев искали книги, которые, предполагалось, уничтожили во время Второй мировой войны. Для этого им пришлось анализировать каждое издание.

«Книги датируются 1700-1800-ми годами и содержат новые сказки, которые до сих пор никто не читал, например, сказку о доблестном рыцаре и принцессе по имени Магелона», — указано в материале.

Кроме того, найденная коллекция помогла раскрыть, почему писатели выбирали именно такие идеи для своих произведений. В сносках и примечаниях братьев есть объяснения, почему они выбирали темы.

Сказки братьев Гримм до сих пор очень любят дети, а по произведениям писателей регулярно ставят спектакли. Зимой в Московском областном государственном театре кукол прошли премьерные показы «Храброго портняжки» по книге Гримм.