Popular Science: ученые раскрыли механизм возникновения ложных воспоминаний

Ложные воспоминания — это мнимые события или факты, не соответствующие действительности. Явление привлекло внимание общественности в связи с эффектом Манделы, когда большое количество людей уверены в событиях, которых на самом деле не было. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

Человеческая память подразделяется на эпизодическую, хранящую автобиографические события, и семантическую, связанную с фактами и общими знаниями. Ложные воспоминания чаще всего возникают в эпизодической памяти.

В ходе эксперимента участникам демонстрировали искусственно созданные изображения, чтобы убедить их в том, что в детстве они якобы катались на воздушном шаре. Некоторые участники заявили, что действительно помнят это событие и даже описали полет, которого на самом деле никогда не было.

Существует несколько теорий, объясняющих возникновение ложных воспоминаний. Одна из них предполагает, что люди сохраняют не только точные моменты, но и их обобщенную суть, что может привести к ошибкам при добавлении или изменении деталей на основе предыдущего опыта. Другая теория утверждает, что при изучении данных мозг активирует память, которая может «распространиться» на связанные с ними слова или события.

Ложные воспоминания могут иметь реальные последствия, особенно в судебных разбирательствах, где свидетельства жертв насилия или других преступлений могут быть поставлены под сомнение. Важно развивать осведомленность о ложных воспоминаниях, чтобы они не влияли на важные решения.