Главные мемы — 2025: как мы боялись Долину, сияли, как Мага, и танцевали «филяй-филяй»
2025 год почти подошел к концу со всеми его достижениями, яркими моментами, взлетами и провалами. Реакцией на многие события и явления на протяжении этих 12 месяцев, конечно, были мемы. Какие-то — более смешные, какие-то — менее. За что их любили и ненавидели в Сети, разбирался 360.ru.
«Сидим с бобром за столом»
Первым суперпопулярным мемом 2025 года стал хит «Бобр» Вячеслава Скрипки и Андрея Попова. Мемная песня родилась еще в 2024-м, но завирусилась только в январе.
Идея трека, по словам Скрипки родилась после того, как его друг написал этот «забойный музон». Вячеслав вдохновился и сочинил текст про бобра, на месте которого каждый легко может представить себя.
В соцсетях выкладывали огромное количество видео под «Бобра». Был даже особый танец, который можно было танцевать сидя.
Карась дуреет от этой прикормки
Еще одним максимально вирусным мемом в соцсетях и Telegram-каналах в январе стал дуреющий от прикормки карась.
Его можно было увидеть практически везде — начиная от пабликов с исключительно мемным контентом и заканчивая каналами крупных компаний.
Суть мема про дуреющего карася в том, что он теряет голову от той или иной прикормки. Карасем при этом могло быть что угодно и кто угодно, то же относится и, собственно, к прикормке.
Допустим, вы очень любите манты с тыквой, прямо с ума сходите и любой еде на свете предпочтете именно их. Получается, что дуреющим карасем в этом случае выступаете вы, а прикормкой, которая заставляет вас дуреть, будет это блюдо.
«Ты адекватная, а ниче тот факт что?»
Мем, который пародировал манеру общения современных школьниц, был очень популярен зимой. Создали его авторы творческого объединения «Баловники сквад».
Для скетчей «баловников» были характеры три вещи:
- абсолютно абсурдные претензии;
- обилие сленга;
- гипертрофированное растягивание гласных.
Одним из самых популярных диалогов стала беседа про жижу для вейпа.
Когда фразы «Ты адекватная?» и «А ниче тот факт, что…» стали вирусными, их начали использовать в самых разных ситуациях: например, чтобы повозмущаться, подчеркнуть барьер между взрослыми и подростками, или чтобы пародировать школьников.
Благодаря чему он и стал таким популярным: подростки могли посмеяться сами над собой, а миллениалы, которых, к слову, тоже очень много высмеивали в этом году за их юмор, могли пародировать тех, кто упрекал их в кринжовых шутках.
Кто такой Мага и почему он сияет
В первые месяцы 2025 года в Рунете неожиданно выстрелило старое видео из десятых годов. В кадре — парень, танцующий лезгинку на улице среди толпы под фонк-ремикс песни Empty группы The Cranberries.
При этом на молодого человека падает яркий свет, создавая тот самый эффект сияния. В комментариях пользователи начали писать, что танцор буквально «сияет». Окончательно стать мемом ролику помогла реплика «Что ты будешь делать, если тебя окружит толпа? — Сиять».
И главный посыл его в том, чтобы никогда не сдаваться, и даже, если вокруг много трудностей — продолжать сиять. Причем, как на самом деле зовут танцора на видео, никто не знает. Магой его начали называть в комментариях.
Вдохновленные танцем Маги пользователи снимали свои видео, в которых обещали, что будут сиять, даже если их уволят с работы, исключат из вуза или разобьют сердце.
Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала
В конце марта и начале апреля на пике популярности оказался итальянский брейнрот: акула в кроссовках, слон-кактус, балерина Капучино и многие другие.
Особенность брейрот-мемов в наборе бессмысленных слов и сленговых выражений. Плюс ужасно въедливая мелодия.
Первым и, пожалуй, самым узнаваемым персонажем брейнрот-мира стала акула в синих найках на плавниках по имени Тралалело Тралала. Появлениею ее в интернет-пространстве предшествовал TikTok, автор которого произнес очень эмоциональную речь на итальянском языке.
Часть слов в ней была просто набором звуков. Звучала все примерно так:
Тралалеро Тралала, черт и Аллах меня возьми! Я играл в Fortnite со своим тупым сыном, когда пришла моя бабушка — Орнелла Леккакаппелла — и сказала, что придурок Бургер пригласил нас съесть чертово пюре.
Второй очень популярный персонаж брейнрот-вселенной — гибрид боевого самолета и крокодила. Зовут его Бомбардиро Крокодило. И, конечно, нельзя не сказать о хрупком создании с чашкой кофе вместо головы по имени Балерина Капучино.
На самом деле брейнрот-животных придумали очень много, все они были связаны между собой. Например, считалось, что Балерина Капучино была замужем за Капучино Ассасино. Подробнее о других персонажах можно прочитать в нашем тексте об итальянском брейнроте.
Окак
Мем «Окак» сильно вирусился в мае. Чаще всего его можно было встретить с изображением морды кота в черном капюшоне. Но использовали и фразу отдельно.
Подходящими для мема были ситуации, когда хотелось выразить саркастическую реакцию на какой-то абсурд, показать удивление или недоумение.
«Смерть в нищете»/ «Покой в богатстве»: зачем звонят эти львы
Мем с якобы звонками от контактов «Смерть в нищете» или «Покой в богатстве» изначально появился в TikTok.
Суть в том, что пользователь якобы получает звонок от нищеты или роскоши. Причем происходит это после того как он испытывает «страх бедности».
На экране телефона во время звонка появляются аватарки льва. В случае со «смертью в нищете» сбросить звонок нельзя: есть только две зеленые кнопки с поднятой трубкой. Звонок от «покоя в богатстве», наоборот, можно только сбросить.
Умный человек в очках обои скачать
Летов в соцсетях форсили абсолютно абсурдный мем с Яном Топлесом. Пользователи брали один и тот же снимок блогера, где он просто смотрит в камеру. В комментариях под этими видео писали всегда только одну фразу: «Умный человек в очках скачать обои».
Фото Топлеса могли вставлять в разные видео, прерывая тем самым сюжет. При этом должна была звучать драматическая музыка. Комический эффект, таким образом, возникал из-за нарушения контекста.
Сам блогер признавался, что не понимает смысла этого мема, а позже признался, что сам его запустил ради эксперимента с вирусным контентом.
«Мама, вызывай такси»
Летом вирусным в Рунете стало видео, снятое в Тобольске. На нем женщина ругалась с водителем автобуса. Рядом стоял ее сын-подросток, плакал и просил вызвать такси.
После того, как ролик стал очень популярным, выяснилось, что мальчику 13 лет, у него есть аутизм, а из автобуса их выгнали за то, что ребенок бегал между сиденьями.
Лабубу
Но главным помешательством года, пожалуй, стал зубастый монстр Лабубу. За него были готовы отдавать огромные суммы и стоять в очередях по много часов.
Причем выбрать Лабубу, который нравится больше всего, невозможно. Оригинальных монстриков продают блайнд-боксах, и покупатель получает случайную игрушку.
В какой-то момент над Лабубу-манией начали иронизировать. Так появился мем «Лабубу матча латте Дубай шоколад». Владельцев глазастых монстров называли жертвами капитализма, которые ведутся на модные и глупые тренды.
Договорнячок
Изначально этот мем был отсылкой к теме переговоров между Россией и Украиной.
Пользователи использовали его, чтобы высмеять как тех, кто ждет диалога между странами, так и тех, кто не верит в успешное завершение переговорного процесса.
Постепенно слово начали использовать вне этого контекста и оно обрело абсурдистские черты.
Генеральские котлы
Летом 2025 года героем мема неожиданно стал режиссер Никита Михалков. Пользователей TikTok вдохновила сцена из его фильма «Утомленные солнцем 2», в которой молодые люди пытаются отнять у главного героя Сергея Котова наручные часы, они же — «генеральские котлы».
Пользователи создали огромное количество пародий на этот отрывок и довели сцену, которую режиссер преподносил с пафосом, в полный абсурд.
Котова в фильме играет сам Михалков. В сцене с «котлами» он противостоит трем грабителям на вокзале. Один из мужчин требует, чтобы Котов отдал ему часы, на что тот сначала как будто соглашается, но после бросается в драку, используя против преступников металлический коготь (что, к слову, тоже весело пользователей, и режиссера сравнивали с Росомахой и Терминатором).
Вот как выглядит диалог Котова-Михалкова с главарем банды:
— Дядь, скажи, который час?
— Девятнадцать без пяти.
— У тебя котлы-то генеральские, что ли?
— Так я же генерал.
<…>
— Дядь, не в масть тебе такие котлы. Давай снимай.
— А ты мне закурить?
— Мена?
— Мена!
На YouTube отрывок с «генеральскими котлами» набрал более 10 миллионов просмотров.
«Терли свинки друг другу спинки»
Летом главным мемным бенгером, конечно, стала песня «Хрюшечки». В милом треке поется о свинках, которые трут друг другу спинки в бане.И хотя композиции было уже довольно много лет, она внезапно выстрелила и стала очень популярной.
Причина популярности песни, как полагают пользователи, которые пришли в восторг от «Хрюшечек», стала ее способность подарить положительные эмоции и отвлекать от тревожных новостей и проблем. Видео с милыми поросятами и другими животными под этот хит только усиливало эффект.
Зловещая Долина или Лариса — похитительница новоселья
Лариса Долина стала героиней мемов этой осенью. Терпение россиян, которые наблюдали за ее квартирным делом лопнуло в конце ноября — после того, как кассационный суд снова отказал покупательнице элитного жилья Полине Лурье в праве претендовать на него.
Из-за несправедливости судебных решений и поведения звезды, которые никак не поддерживала покупательницу своей же квартиры, в глазах общественности она из народной артистки превратилась в «похитительницу новоселья».
В Сети публиковали множество видео, герои которых покупают вторичку, внезапно слышат трек «Погода в доме» и приходят в ужас от осознания, что оказались в положении Полины Лурье.
«Филяй-филяй»
Под конец года самым популярным (особенно у женской аудитории) стал мем «филяй-филяй». Началось все с видео из ночного клуба в Германии, на котором с голым торсом танцует блогер Самуэль Домен.
Зажигает он под трек Vielleicht Viellecht, но ироничное прочтение названия в соцсетях именно «филяй», хотя некоторые пользователи пытаются хайповать на теме и записывают ролики о том, как на самом деле надо произносить это немецкое слово.
Будем честны, меньше всего всех в этом случае волнует грамматика и правильное произношение, зато пресс Домена беспокоит очень. Пользовательницы из России называют Самуэля Семеном или Семой.
«Вижу чаще, чем мужа»; «Он сам вообще понимает что вся Россия его знает?!»; «У меня какая-то подписка на него оформилась, да?»; «Ни дня без „филяй“»; «Ты родился для того, чтобы „филять“» — такие комментарии оставляют девушки в Instagram* у парня.
Пользователи мужского пола тоже, впрочем, не отстают от тренда, и снимают свои видео под Vielleicht Viellecht, хвастаясь своими мышцами. Но на самом деле, дело не в том, чтобы пресс был как стиральная доска, а в открытости, отличном настроении и умении танцевать так, как будто никто не видит.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.