Под конец года самым популярным (особенно у женской аудитории) стал мем «филяй-филяй». Началось все с видео из ночного клуба в Германии, на котором с голым торсом танцует блогер Самуэль Домен.

Зажигает он под трек Vielleicht Viellecht, но ироничное прочтение названия в соцсетях именно «филяй», хотя некоторые пользователи пытаются хайповать на теме и записывают ролики о том, как на самом деле надо произносить это немецкое слово.

Будем честны, меньше всего всех в этом случае волнует грамматика и правильное произношение, зато пресс Домена беспокоит очень. Пользовательницы из России называют Самуэля Семеном или Семой.

«Вижу чаще, чем мужа»; «Он сам вообще понимает что вся Россия его знает?!»; «У меня какая-то подписка на него оформилась, да?»; «Ни дня без „филяй“»; «Ты родился для того, чтобы „филять“» — такие комментарии оставляют девушки в Instagram* у парня.

Пользователи мужского пола тоже, впрочем, не отстают от тренда, и снимают свои видео под Vielleicht Viellecht, хвастаясь своими мышцами. Но на самом деле, дело не в том, чтобы пресс был как стиральная доска, а в открытости, отличном настроении и умении танцевать так, как будто никто не видит.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.