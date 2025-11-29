Сегодня 23:23 Долина на пороге отмены? Как народная артистка стала мемом и похитителем новоселья Пиар-специалист Асадова назвала молчание Долиной самой проигрышной стратегией 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Лариса Долина из народной артистки начала превращаться в персону, вызывающую отторжение и хейт: соцсети и Telegram-каналы заполонили мемы о «похитительнице новоселья» и видео, герои которых покупают вторичку, внезапно слышат трек «Погода в доме» и приходят в ужас от осознания, что оказались в положении Полины Лурье. Кажется, звезде действительно начала угрожать отмена.

Квартирное дело Долиной: суть и итоги С чего все началось, думаем, все помнят: Ларису Долину обманули мошенники, убедили продать квартиру под видом якобы фиктивной сделки, а потом передать им вырученные деньги, чтобы сохранить их на «безопасных счетах». Жилье она продала ниже рыночной стоимости, тем не менее, цена впечатляет — 112 миллионов рублей отдала за него покупательница Полина Лурье. Отдала и осталась ни с чем. Когда артистка поняла, что ее обманули, начались суды. Квартиру ей присудили обратно, сверху еще три миллиона риелторской комиссии, а матери-одиночке, которая заключала с ней сделку присудили ничего. Деньги ей теперь надо как-то требовать с осужденных мошенников (приговор им вынесли 28 ноября). Как это сделать — хороший вопрос. Также россиян буквально бесит тот факт, что после расторжения сделки купли-продажи двустороннюю реституцию не провели, хотя если бы это было сделано, Лурье должна была бы получить назад от продавца свои миллионы. Именно от продавца, а не от аферистов.

Мемы про Долину И хотя Долина была не первая, кого развели по такой схеме, в Сети ее начали называть «нулевой пенсионеркой», которая забрала назад квартиру у добросовестного покупателя, и разгонять шутки о том, что если привлечь к ответственности такую нулевую продавщицу, все остальные бабушки, которые внезапно повалили в суды, просто испарятся. Параллельно с народным творчеством в соцсетях, в Госдуме серьезно озаботились проблемой и начали выдвигать разные проекты, чтобы справиться с этой ситуацией, потому что шутки шутками, а людей, которые пострадали от «эффекта Долиной» — сотни. Масла в огонь добавляет и молчание певицы. Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, записать какой-то ролик для россиян, объяснить, что с ней случилось, как-то помочь Лурье, которая, повторимся, осталась вообще ни с чем, она просто молчит.

О нюансах судебного процесса люди узнают из СМИ, и то каждое заседание проходит всегда за закрытыми дверями. И, естественно, недовольство нашло выход в хейте в Сети. Причем трендов на эту тему очень много. Один из них мы уже описали выше: люди представляют, как покупают вторичку, думают, что все у них хорошо, но внезапно начинает играть «Погода в доме», и тут-то они понимают, что попали. Под эту же песню записывают шуточные советы о том, как легко обогатиться, либо требуют возврата денег за дорогие покупки и поездки в другие страны, потому что якобы действовали под влиянием мошенников. На днях даже появилась новость о том, что в Москве создали так называемую стену Долиной, куда суеверные москвичи несут мягкие тапочки и записки «старушка, старушка, не обмани с двушкой». Правда, при проверке выяснилось, что такой стены. Наш корреспондент обнаружил чистый двор. Тапочки пропали без следа. Вероятно, это была постановка. Либо убрали сотрудники ЖКХ. Однако в новость об этом легко поверило гигантское количество человек. И их можно понять.

Молчание — худший выбор певицы «Дожить до ситуации, когда ты становишься мемом. И не то, чтобы в позитивном смысле. Так себе вариант», — констатировал депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Политик также освещал кейс Долиной, рассказывая о других пострадавших от пресловутой схемы на рынке вторички. В минувший четверг он выложил в своем канале письмо читателя на ту же тему. Его автор предположил, что артистка могла бы стать «медийным лицом» сопротивления мошенникам, как персонально и очень серьезно пострадавшая от их действий. «Обратилась бы к народу (народная же артистка?), повинилась, пропросила помощи и справедливого наказания мошенникам! А не покупательнице. Можно было бы одним махом опубличить проблему, снизить вероятность повторов, она бы себе обеспечила упоминаемость в положительнейшем ключе, концерты, деньги… Чистую совесть», — пояснил мужчина.

Но теперь уже поздно, даже если попытается что-то подобное разыграть, вдруг предложат. <…> Те, кто говорят мол не тысячи случаев, а всего сотни, не надо шуметь… Сами пусть тогда компенсируют убытки пострадавшим, их же так немного, по их логике? Или это другое? Вопрос риторический. автор обращения к депутату Мосгордумы

Отмена Долиной: начало Любопытно, что коллеги по цеху Долиной на тему скандала с квартирой, как и сама артистка, не высказывались вообще. Хотя было очевидно, что ее корабль начинает тонуть. Ни поддержки, ни осуждения. Полная тишина. На днях высказалась только певица Слава и бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева. Обе заняли критическую позицию. Вскоре к осуждению певицы присоединилась сеть «Бургер Кинг», ресторан «Пушкин» и сеть «Много лосося».

«Друзья, мы приняли важное решение: дом Ларисы Долиной в Москве временно исключен из зоны доставки. Пока деньги покупательнице не будут полностью возвращены, наши сочные вопперы и хрустящая картошечка туда не поедут. Жестко? Возможно. Но справедливо — точно. Поддержите?» — такое сообщение появилось в Telegram-канале «Бургер Кинг Россия» 28 ноября.

«Много лосося» ограничились саркастичным твитом в X: «Сет Долина: берем деньги, привозим, потом забираем назад, деньги не отдаем». Ресторан «Пушкин» удалил все упоминания Долиной с сайта и из своих соцсетей. Канал «Небожена» при этом обратил внимание, что артистка должна была выступить там 31 декабря. Билеты продавали за 95 тысяч рублей.

В субботу утром Baza объявила, что культура отмены добралась все-таки добралась до Долиной, и люди массово возвращают билеты на ее выступления. По данным Telegram-канала, на концерте во Владивостоке, который прошел сегодня, по данным на утро 29 ноября оказалось 224 свободных места, хотя вчера их было всего 25. В Хабаровске, где выступление намечено на 2 декабря, количество нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35.

«По результатам опроса Baza, 98% наших подписчиков высказали мнение, что Долина должна вернуть все деньги покупательнице ее квартиры», — добавили журналисты.

Вскоре, впрочем, данные канала опровергли. Представитель кассы площадки во Владивостоке заявил РИА «Новости», что зрители не сдавали билеты на концерт певицы Ларисы Долиной «Загрузка зала — 60-70%, это хорошая загрузка», — уточнила собеседница агентства, подчеркнув, что возвратов не было ни через кассу, ни через официальный сайт. Вместе с тем она обратила внимание, что не располагает информацией о возможных возвратах билетов, приобретенных через сторонние сайты-посредники. В публичном поле все смешалось Эксперт по коммуникациям, репутации и системному PR Гаянэ Асадова, комментируя сообщения о начале отмены артистки, подчеркивает, что сейчас говорить о таком процессе было бы преждевременно.

«В публичном поле смешались пиар‑жесты брендов, технические решения площадок и реальная, живая реакция зрителей. Важно эти уровни разделять, иначе мы начинаем переоценивать масштабы явления и недооценивать те сигналы, с которыми артистке действительно нужно работать», — пояснила эксперт в беседе с 360.ru.

Во-первых, часть истории — это яркие маркетинговые ходы. Решение «Бургер Кинг» временно исключить дом Долиной из зоны доставки оформлено как символический жест «за справедливость» и подано через соцсети и комментарии для прессы, с условием: доставка возобновится, когда пострадавшей покупательнице вернут деньги. Это больше про репутационный PR самой сети, чем про прямой экономический ущерб артистке. Гаянэ Асадова

Во‑вторых, продолжила она, есть сигналы от ресторанов и площадок, но без внятной публичной артикуляции. «Кафе Пушкинъ» убрало из афиши новогодний вечер с выступлением Долиной и очень дорогими билетами и заменило программу, но при этом не дало официального комментария.

«Ни слова „отмена“, ни объяснения причин. Без прозрачной позиции площадки это может быть как осознанный репутационный маневр, так и техническая или коммерческая коррекция, и делать однозначные выводы пока рано», — подчеркнула специалист.

Что касается сети «Много лосося», то в их случае информация о «присоединении к бойкоту» ходит в пересказах в медиа и соцсетях, но без такой же четкой, многократно воспроизводимой цитаты, как у «Бургер Кинг», поэтому, как подчеркнула Асадова, говорить об их официальной позиции невозможно. Что до сообщений о сдаче билетов, то если бы эта информация была 100-процентной правдой, тогда можно было действительно говорить о по-настоящему весомом сигнале. «Потому что это уже было бы не символические акции, а конкретное голосование рублем, и именно к этой части реакции артисту нужно отнестись максимально серьезно», — указала собеседница 360.ru.

Надо идти к Малахову

Даже если пока об отмене Долиной речь не идет, та стратегия, которую выбрала артистка абсолютно точно проигрышная. По мнению Иосифа Пригожина, ей следовало бы самостоятельно осветить ситуацию с куплей-продажей ее квартиры.

В комментарии 360.ru продюсер признался, что его шокирует происходящая публичная порка, и компании не могут объявлять бойкот артисту — это частная ситуация. «Мое мнение простое: если продавцу вернули, то и покупателю должны вернуть, но не должно быть пострадавших. Виновные должны быть наказаны и компенсировать всем нам потери. Вот и все. А что здесь можно еще сказать? И одну, и другую сторону жалко. Надо разбирать этот вопрос», — объяснил он.

Я бы вообще пошел к Малахову, пригласил Ларису Долину и эту девушку, которая пострадала. Потом пригласил бы двух юристов, сделал эксклюзивную программу, и пусть каждый бы высказал свою позицию, и каждый юрист высказал бы в присутствии этих артистов. Потому что такая публичная порка происходит — невыносимо смотреть. Иосиф Пригожин

Высказался продюсер и относительно звучащей критики в адрес судов. По его словам, суд не может нарушить закон — есть правовые, юридические вещи. Инстанция должна аргументировать принимаемые решения. «Никто отмалчиваться не должен. Все стороны должны совершенно точно высказаться именно так, чтобы вместе были. Не надо друг от друга бегать, бояться друг друга. Артист — это профессия. Человек, который что-то купил, тоже имеет какую-то профессию. Поэтому в этой ситуации все живые люди. Самое главное, артист призван радовать людей, а не создавать вокруг себя ненависть», — убежден Пригожин.

Антикризисная стратегия для Долиной Гаянэ Асадова также убеждена, что Долиной нельзя продолжать молчать, потому что ее молчание сейчас равносильно согласию с ситуацией и позиции «я сама жертва, отстаньте». Это дистанцирует ее не только от зрителей и брендов, но и злит крупные рынки. «Вторичка недвижимости встала, подержанные авто боятся покупать из-за риска возвратов по аналогии с ее делом. В России не прецедентное право, но все винят Долину за молчание вместо того, чтобы она взяла лидерство и помогла разобраться», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По мнению эксперта, в качестве антикризисной стратегии артистке сначала нужно было бы выйти с публичным честным обращением, чтобы сразу показать, что она не прячется, и признать, что суд прав формально, но с человеческой стороны Лурье ни в чем не виновата, она двойная жертва системы, и Долина, сама обманутая мошенниками, это понимает и разделяет боль.

«Дальше — публично встретиться с Лурье прямо под камерами, на глазах у СМИ, поговорить по-человечески, а потом вместе дать интервью или заявление: мол, договорились искать выход — компенсацию, совместный иск к мошенникам или что-то еще, чтобы обе не страдали. Пусть заголовки кричат: „Долина сама инициировала встречу с Лурье ради справедливости“», — продолжила Асадова.

Следующим шагом, по словам специалиста, могло быть отчисление части доходов с ближайших концертов — скажем, 10-20% от двух-трех шоу — на помощь Лурье с ее потерями. И тут же артистка могла бы призвать фанатов: «приходите на концерты, покупайте билеты, я буду работать больше, чтобы вместе восстановить справедливость».

Учитывая, что ее гонорары солидные, это не про «денег нет», а про принцип и труд — народ такое ценит. Можно Еще шагнуть дальше: обратиться к властям, поддержать новый законопроект о защите добросовестных покупателей, войти в рабочую группу, сесть за круглые столы с юристами и чиновниками, обсудить, как спасти рынки недвижимости и авто от паралича из-за таких дел. Гаянэ Асадова

А завершить антикризисный план можно было бы социальным проектом: снять ролик или короткий фильм вместе с МВД и банками про то, как не попасться мошенникам, запустить горячую линию или фонд юридической помощи жертвам — все на деньги от концертов. «В итоге один эмоциональный манифест на видео или в тексте с этими шагами перевернет историю: Долина перестанет быть „виновницей“, станет лидером изменений, бойкот уйдет, а доверие вернется через реальные дела», — заключила эксперт.