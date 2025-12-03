03 декабря 2025 18:44 Долиной припомнили «главного гаишника»: какой секретный документ певицы взбесил соцсети 0 0 0 Фото: Michael Reichel, Keystone Press Agency, РИА Новости / www.globallookpress.com Знаменитости

Лариса Долина стала самой нелюбимой знаменитостью Рунета в уходящем году. Виной всему — история с квартирой, которую она сначала продала под воздействием мошенников, а потом отсудила обратно, оставив покупательницу элитной недвижимости и без жилья, и без миллионов. Россияне, которых происходящее поразило до глубины души, начали отменять звезду и припоминают певице все старые скандалы.

Популярность Долиной выросла в 10 раз Совокупные охваты публикаций о Долиной и сделке с ее квартирой, уже приблизились к 100 миллионам просмотров, сделав певицу и судебный процесс самым заметным негативным событием блогосферы в 2025 году, подсчитали аналитики «Ассоциации блогеров и агентств». По данным АБА, за прошлый год имя Долиной в среднем упоминалось около 1900 раз в месяц, но в сентябре произошел рывок сразу на 250% (до 5212 упоминаний), а в ноябре взрыв дошел до пика: по состоянию на 28 ноября певицу упомянули в Telegram-каналах 13 750 раз за месяц «Фактически можно говорить о том, что популярность звезды выросла в 10 раз, но подавляющее большинство упоминаний содержит в себе негативный оттенок. Суммарно публикации только за ноябрь собрали более 81 миллиона просмотров», — уточнили в АБА.

Решение суда по делу Долиной Пожалуй, самая большая волна хейта в адрес певицы поднялась после того, как кассационный суд снова отказал в жалобе покупательнице ее квартиры Полины Лурье, оставив женщину ни с чем. Поражает в этой ситуации то, что при отмене сделки купли-продажи не было двусторонней реституции, хотя это базовый принцип в таких процессах: стороны должны вернуться в то положение, в которым находились до заключения договора, словно ничего и не было.

В случае кейса Долиной-Лурье квартира должна вернуться продавцу, а деньги — покупателю. Но баланс не восстановили. Покупательнице посоветовали требовать деньги с аферистов, которых отправили за решетку.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, как все помнят, суд решил, что певица не понимала значения своих действий, когда продавала квартиру, а все документы подписывала под психологическим давлением мошенников: думала, что продажа фиктивная. Хотя заблуждение о мотивах следки не считается существенным. То есть личные причины, которые побудили человека заключить договор, не могут быть основанием его отменять, даже если причины в итоге оказались ошибочными. Таково наше законодательство. Но Долина в своем деле напирала именно на мотив, ведь она думала, что выполняет какую-то секретную операцию. Смущает многих и то, что по-хорошему суд должен обосновать, на каком этапе заключения договора купли-продажи квартиры продавец заблуждался. Причем заблуждался существенно и очевидно для второй стороны сделки.

Никто не ставит под сомнение, что человек, который покупает квартиру должен проявить разумную осмотрительность, но ведь речь не идет о том, что ему нужно использовать экстрасенсорные способности и догадываться, что продавец врет, когда говорит, что на него никто не оказывает давление.

Фото: РИА «Новости»

Долина и ГАИ: что это было? Несправедливость судебного решения породила отмену звезды. Да, пока только в соцсетях, но для российского шоубиза это все равно было очень неожиданно. По мнению писателя Александра Цыпкина, такой сценарий стал возможен именно из-за того, что людей взбесила столь вопиющее отсутствие справедливости. Сейчас многие надеются, что ее сможет восстановить Верховный суд. А что будет в дальнейшем с певицей — большой вопрос. Пока она продолжает молчать, на контакт с Лурье не идет, никаких комментариев не дает. Хотя вариантов поступить иначе было много. Естественно, это тоже подливает масла в огонь. В соцсетях пользователи не только делают мемы про «Ларису-похитительницу новоселья», но и вспоминают другие скандалы с певицей. Пожалуй, самым популярным стал отрывок из передачи «Сто вопросов взрослому» 15-летней давности, когда звезда заявила, что ее не останавливает ГАИ, потому что ведомство выдало ей особый документ. Также Долина заверила, что ее водитель в исключительных случаях может нарушить ПДД, но и за это никаких штрафов он не получит. А она — тем более.

Фото: РИА «Новости»

«Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России… Меня не имеют право останавливать, мою машину, вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ, на улицах. Но абсолютное правило для моего водителя — никогда не нарушать правил, в любом случае, только по очень острой необходимости», — сказала она.

Пользователи, которые форсят этот ролик, не стесняются в выражениях, называют поведение артистки наглым и хамским, а саму звезду уличают в мании величия. Нашлись в комментариях и желающие попросить о проверке ролика со стороны правоохранительных органов.

И это, конечно, не все. В той же передаче Долина рассказала, как ее муж оставил ради нее семью с ребенком, что тоже вызывало негодование в соцсетях. Люди признаются, что не понимают, как ее еще тогда не запретили, когда «по всем фронтам такое дно».

Фото: РИА «Новости»

Вспомнили в Сети и о конфликте Долиной с певицей Валей Карнавал, и то, как звезда отчитывала молодую исполнительницу за то, что та не попадает в ноты. В многочисленных комментариях к этому видео пользователи называют народную артистку токсичной и вечно недовольной. Некоторые, впрочем, честно признаются, что почему-то раньше не замечали, что она ведет себя так негативно и неоднозначно. «Почему мы раньше не замечали, что Лариса Долина — такая злая тетка? Откуда столько гонора и злости?» —поинтересовалась одна из участниц обсуждения. Также многие убеждены, что после скандала с квартирой и Полиной Лурье многие запомнят Долину именно в качестве неприятного и отталкивающего мема, а песня «Погода в доме» продолжит вызывать оторопь у россиян, которые хотят купить вторичку.