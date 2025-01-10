10 января 2025 17:28 Дуреющие караси захватили Сеть. Откуда взялся этот мем и как его использовать 0 0 0 Фото: изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Общество

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В конце 2024 года одним из главных рунетовских мемов стал дуреющий от прикормки карась. Его можно было увидеть, кажется, везде — начиная от пабликов с исключительно мемным контентом и заканчивая каналами крупных компаний. Почему карась стал таким популярным, от чего он дуреет и сколько все это еще будет продолжаться, разбирался 360.ru.

Откуда взялся мем про дуреющего карася Раньше фразу про карася, который дуреет от той или иной прикормки, активно использовали в основном блогеры, снимающие полезные видео о рыбалке.

На YouTube можно найти множество записей на тему дуреющей рыбы, способов добиться того, чтобы она впала в такое состояние, и рецептов лучшей прикормки. Причем некоторым роликам с кликбейтными названиями о карасях уже пять лет и более.

Фото: скриншот/YouTube

В комментариях к ним, конечно, можно увидеть шутки по поводу дуреющей рыбы, но все же такого массового характера они не носили. Выстрелил карась неожиданно и только в конце прошлого года, выйдя далеко за пределы рыболовного сообщества. И хотя в многочисленных опросах о главных мемах 2024 года он и не выбился на первое место, вероятнее всего, в 2025-м ситуация может изменится. По крайней мере, пока карась продолжает вируситься, хотя некоторые пользователи порой признаются, что уже устали от шуток на эту тему.

Фото: скриншот/ Telegram-канал «Маркетинг нефильтрованный»

От чего дуреет карась, или как постить этот мем в тему Суть мема про дуреющего карася в том, что он теряет голову от той или иной прикормки. Карасем в меме может быть что угодно и кто угодно, то же относится и, собственно, к прикормке. Допустим, вы очень любите манты с тыквой, прямо с ума сходите и любой еде на свете предпочтете именно их. Получается, что дуреющим карасем в этом случае выступаете вы, а прикормкой, которая заставляет вас дуреть, будет это блюдо. И так можно сказать не только о каких-то пристрастиях в пище, а, пожалуй, о чем угодно: красивом закате, каких-то человеческих качествах и так далее.

Фото: Unsplash

Список можно продолжать бесконечно. Кажется, что сейчас большинство пользователей при желании запостить что-то, вызывающее у них исключительно положительные чувства, вместо подписи используют фразу с дуреющим карасем.

Аналогичным образом поступают и для описания поведения своих питомцев, их любимых лакомств и так далее. Словом, применение у карася действительно очень широкое.

Фото: Соцсети

Из него родились и отдельные мемы о миллениалах и зумерах, которые могут дуреть от разных вещей (у первых, как считают авторы некоторых мемов, это могут быть какие-то старые телевизионные шоу или сериалы, у вторых — TikTok). Другой популярный вариант трансформации мема с карасем — скуф, который дуреет от альтушки (ведь каждому скуфу, как мы помним из другой популярной шутки 2024-го, положена альтушка на «Госуслугах»).

Фото: Соцсети

Не пощадил мем и великую русскую литературу, проникнув в рассказ И. С. Тургенева «Муму». Собака тут, очевидно, стала прикормкой для карася. Героями шуток на эту тему стали и персонажи культовых «Сумерек» — Эдвард и Белла (в их случае карась влюбился в прикормку). Использовали его и для шуток о других фильмах и звездах.

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почему мем с карасем такой популярный На бешеную популярность карася в Сети, вероятно, могли повлиять несколько факторов. И в первую очередь речь, конечно, о максимально широкой сфере применения — этим мемом можно описать практически все, любую очень жизненную ситуацию, и это обязательно найдет отклик у других пользователей.

Будь они фанаты Гарри Поттера, какао по вечерам, постоянных уборок в квартире (говорят, тревожники дуреют от этой прикормки) и так далее.

Фото: Соцсети

Но широта применения — это еще не все. Отдельный момент — позитивность карася и понятность сценариев, которые описывают мемы с ним.

Мегапопулярного дуреющего карася стали использовать в своих соцсетях и некоторые крупные компании, пробующие говорить с пользователями на одном языке.

Фото: Соцсети

Среди них, например, был сервис по продаже авиабилетов, в одном из аккаунтов которого появилось фото стюардессы с тележкой с закусками на борту самолета. Под прикормом впрочем, скорее всего, подразумевались не снеки, а возможность улететь в отпуск. И, согласитесь, от этого действительно можно по-хорошему одуреть. Вместе с тем в Сети бытует мнение, что как только тот или иной мем начинают использовать бренды, их жизненный цикл, вероятно, близится к концу. Но карась пока все еще держится на плаву.