Дуреющие караси захватили Сеть. Откуда взялся этот мем и как его использовать
В конце 2024 года одним из главных рунетовских мемов стал дуреющий от прикормки карась. Его можно было увидеть, кажется, везде — начиная от пабликов с исключительно мемным контентом и заканчивая каналами крупных компаний. Почему карась стал таким популярным, от чего он дуреет и сколько все это еще будет продолжаться, разбирался 360.ru.
Откуда взялся мем про дуреющего карася
Раньше фразу про карася, который дуреет от той или иной прикормки, активно использовали в основном блогеры, снимающие полезные видео о рыбалке.
На YouTube можно найти множество записей на тему дуреющей рыбы, способов добиться того, чтобы она впала в такое состояние, и рецептов лучшей прикормки. Причем некоторым роликам с кликбейтными названиями о карасях уже пять лет и более.
В комментариях к ним, конечно, можно увидеть шутки по поводу дуреющей рыбы, но все же такого массового характера они не носили.
Выстрелил карась неожиданно и только в конце прошлого года, выйдя далеко за пределы рыболовного сообщества.
И хотя в многочисленных опросах о главных мемах 2024 года он и не выбился на первое место, вероятнее всего, в 2025-м ситуация может изменится.
По крайней мере, пока карась продолжает вируситься, хотя некоторые пользователи порой признаются, что уже устали от шуток на эту тему.
От чего дуреет карась, или как постить этот мем в тему
Суть мема про дуреющего карася в том, что он теряет голову от той или иной прикормки. Карасем в меме может быть что угодно и кто угодно, то же относится и, собственно, к прикормке.
Допустим, вы очень любите манты с тыквой, прямо с ума сходите и любой еде на свете предпочтете именно их. Получается, что дуреющим карасем в этом случае выступаете вы, а прикормкой, которая заставляет вас дуреть, будет это блюдо.
И так можно сказать не только о каких-то пристрастиях в пище, а, пожалуй, о чем угодно: красивом закате, каких-то человеческих качествах и так далее.
Список можно продолжать бесконечно. Кажется, что сейчас большинство пользователей при желании запостить что-то, вызывающее у них исключительно положительные чувства, вместо подписи используют фразу с дуреющим карасем.
Аналогичным образом поступают и для описания поведения своих питомцев, их любимых лакомств и так далее. Словом, применение у карася действительно очень широкое.
Из него родились и отдельные мемы о миллениалах и зумерах, которые могут дуреть от разных вещей (у первых, как считают авторы некоторых мемов, это могут быть какие-то старые телевизионные шоу или сериалы, у вторых — TikTok).
Другой популярный вариант трансформации мема с карасем — скуф, который дуреет от альтушки (ведь каждому скуфу, как мы помним из другой популярной шутки 2024-го, положена альтушка на «Госуслугах»).
Не пощадил мем и великую русскую литературу, проникнув в рассказ И. С. Тургенева «Муму». Собака тут, очевидно, стала прикормкой для карася.
Героями шуток на эту тему стали и персонажи культовых «Сумерек» — Эдвард и Белла (в их случае карась влюбился в прикормку). Использовали его и для шуток о других фильмах и звездах.
Почему мем с карасем такой популярный
На бешеную популярность карася в Сети, вероятно, могли повлиять несколько факторов.
И в первую очередь речь, конечно, о максимально широкой сфере применения — этим мемом можно описать практически все, любую очень жизненную ситуацию, и это обязательно найдет отклик у других пользователей.
Будь они фанаты Гарри Поттера, какао по вечерам, постоянных уборок в квартире (говорят, тревожники дуреют от этой прикормки) и так далее.
Но широта применения — это еще не все. Отдельный момент — позитивность карася и понятность сценариев, которые описывают мемы с ним.
Мегапопулярного дуреющего карася стали использовать в своих соцсетях и некоторые крупные компании, пробующие говорить с пользователями на одном языке.
Среди них, например, был сервис по продаже авиабилетов, в одном из аккаунтов которого появилось фото стюардессы с тележкой с закусками на борту самолета.
Под прикормом впрочем, скорее всего, подразумевались не снеки, а возможность улететь в отпуск. И, согласитесь, от этого действительно можно по-хорошему одуреть.
Вместе с тем в Сети бытует мнение, что как только тот или иной мем начинают использовать бренды, их жизненный цикл, вероятно, близится к концу. Но карась пока все еще держится на плаву.