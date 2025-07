Яна Топлеса в каждый TikTok. Как мем «умный парень в очках скачать обои» взорвал соцсети

На зарубежной платформе появились версии на английском и испанском языках, иногда с объяснениями. Хештеги на иностранном тоже присутствуют. О популярности прикола с Яном Топлесом написали даже на его странице в «Википедии», а ресурс о мемах Know Your Meme опубликовал статью «Smart man with glasses».

На маркетплейсах можно купить кружки, футболки, обложки на паспорт, чехлы на телефон, наклейки на банковские карты и 3D-стикеры с изображением умного человека в очках. Есть даже коллекционная фигурка вместе со скебобом.

Согласно Google Trends, в первую неделю июля запрос «умный человек в очках» вошел в число самых популярных. Ряд российских компаний, среди которых «Бургер Кинг» и «Авиасейлс», уже начали использовать образ «умного человека в очках» в своих социальных сетях.