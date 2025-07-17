Сегодня 19:06 Яна Топлеса в каждый TikTok. Как мем «умный парень в очках скачать обои» взорвал соцсети 0 0 0 Фото: Ян Топлес. Фото из его телеграм-канала / Соцсети Интересное

Фото

Соцсети

Видео

Блогеры

TikTok

Мемы

В конце июня соцсети внезапно заполонили загадочные фото молодого парня с подписью «умный человек в очках скачать обои». В юноше пользователи узнали научпоп-блогера Яна Топлеса. Изображение расфорсили миллионы, и тренд добрался до англоязычной аудитории. Что это за прикол и откуда он появился — в материале 360.ru.

Происхождение мема «умный парень в очках скачать обои» Кто первым запустил тренд, непонятно. Все началось 27 июня 2025 года, когда пользователи TikTok стали массово выкладывать бессмысленные ролики, повествование в которых резко обрывается в пиковый момент и появляется фотография Яна Топлеса — на ней он в белой футболке, джинсовой куртке и очках просто стоит и смотрит в камеру. Подпись на изображении гласит: «умный человек в очках скачать обои». Картинка выглядит как стоковая или сгенерированная нейросетью, что добавляет контенту абсурдности и сюрреалистичности. Ян выложил ее в Instagram* еще в 2018 году. «Я пришел сюда сказать, что новый выпуск на канале. Это он меня заставил так задуматься», — подписал он фотографию. Спустя семь лет про изображение резко вспомнили и тренд распространился даже на другие соцсети. Мем быстро приобрел популярность и стал вирусным.

Фото: Ян Топлес. Ян Топлес. Фото из его телеграм-канала / Соцсети

Ян Топлес — российский блогер, который ведет канал на YouTube с научно-популярными видео. У него 7,5 миллиона подписчиков плюс активны TikTok и Telegram. Парень выступает с лекциями и интервью, а его ролики на платформе собрали сотни миллионов просмотров. Стартовал он в проекте Caramba TV. Там Топлес монтировал ролики и писал сценарии для шоу «+100500». В 2013 году начал вести канал на видеохостинге YouTube. Настоящее имя ютубера — Ян Лапотков. Значение и суть мема «умный парень в очках скачать обои» У этого мема нет значения. Он бессмысленен по своей сути, без конкретного сообщения или желания что-то передать зрителю. И потому так веселит. Получается ирония или даже метаирония на абсурдность ролика, в который фото было вставлено. Ключевое — полное отсутствие всякой логики.

Фото: YouTube

Почему «умный парень в очках» стал популярным На массовость повлияли несколько факторов. Ключевой — это все то же отсутствие всякого смысла. Этим мем схож с популярными видео и картинками 2025 года. Его легко создать. Достаточно вставить фото в видео — и готово. На это уходят считаные минуты. Плюс блогер хорошо узнаваем в российском сегменте интернета. Как мем используют в интернете Фотографию стали применять повсеместно. К пику ее популярности TikTok заполонили сотни вариаций использования. Тренд подхватили миллионы по всему миру. Кто-то превратил снимок Топлеса в видео, на котором умный человек в очках купается во фруктах. Также генерировали ролики, где парень стоит на балконе или прячется под дверью. Пользователи TikTok создали эффект с Яном, стоящим посреди комнаты, и море хештегов. Есть скримеры, пародии, майнкрафт-анимации и многое другое.

Фото: Скриншот с Wildberries

На зарубежной платформе появились версии на английском и испанском языках, иногда с объяснениями. Хештеги на иностранном тоже присутствуют. О популярности прикола с Яном Топлесом написали даже на его странице в «Википедии», а ресурс о мемах Know Your Meme опубликовал статью «Smart man with glasses». На маркетплейсах можно купить кружки, футболки, обложки на паспорт, чехлы на телефон, наклейки на банковские карты и 3D-стикеры с изображением умного человека в очках. Есть даже коллекционная фигурка вместе со скебобом. Согласно Google Trends, в первую неделю июля запрос «умный человек в очках» вошел в число самых популярных. Ряд российских компаний, среди которых «Бургер Кинг» и «Авиасейлс», уже начали использовать образ «умного человека в очках» в своих социальных сетях.

Фото: YouTube канал Яна Топлеса / YouTube

Как Ян Топлес отреагировал на мем В Сети есть теория, что основал тренд сам блогер, чтобы посмотреть, к чему это приведет. Якобы он опубликовал несколько роликов и расфорсил их в качестве социального эксперимента в рамках нового YouTube-видео об исследовании феномена вирусного контента. Топлес не опровергал теорию прямо. Зато рассказал, что не ожидал увидеть себя в меме. В начале июля он сменил все обложки своих роликов на видеохостинге на то самое фото в очках. На днях блогер опубликовал скриншот уведомления в приложении Burger King с собственным фото и подписью «Умный воппер». *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.