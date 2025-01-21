Сегодня 20:39 Первым главным мемом 2025 года стала песня про бобра. Кто придумал этот хит? 0 0 0 Фото: изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Общество

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Чарт «Яндекс. Музыки» продолжает возглавлять хит «Бобр» Вячеслава Скрипки и Андрея Попова. Мемная песня родилась еще в прошлом году, но завирусилась только в январе, став, кажется, первым суперпопулярным мемом 2025 года. Может быть, вы и не снимали видео под «Бобра», но наверняка слышали его и даже подпевали, настолько он приставучий.

Кто придумал мемный хит «Сидим с бобром за столом» Авторы вирусной песни с простым и коротким названием «Бобр» — Вячеслав Скрипка из Зернограда (Ростовская область) и Андрей Попов из Невинномысска (Ставропольский край). Идея трека, по словам Вячеслава, родилась после того, как его друг написал этот «забойный музон». Вдохновившись им, Скрипка сочинил текст про бобра, на месте которого каждый легко может представить себя.

«Андрей прислал музыку, мы чуть покрутили ее, и я начал придумывать что-то. И просто вырвалась фраза: „Сидим с бобром за столом, вдвоем, готовим полено“. Это была иносказательность», — пояснял певец в беседе с kp.ru.

Песня про очень знакомое и теплое чувство, может быть это из детства или юношества. Когда вот мы просто сидим за столом и «Давай поговорим о том, что наболело». Это чувство доверия, уюта и теплоты. Вячеслав Скрипка

Летом 2024-го отрывок «Бобра» прозвучал на шоу «Прослушка» продюсера Юрия Бардаша. Ведущие его оценили по достоинству, отметили и легкое настроение песни, и ее отличное исполнение. Ни Скрипка, ни Попов, вероятно, не ожидали, что отрывок «Бобра», который прозвучал на шоу Бардаша, так хорошо залетит, иначе как объяснить то, что полная версия песни появилась лишь спустя несколько месяцев. Клип на еще не суперпопулярную песню на тот момент песню вышел 10 сентября. Его снимали в Кумженской роще в Ростове-на-Дону. Для ролика звучание трека замедлили и добавили строчки из песни Алсу «Зимний сон».

Фото: изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Чем занимаются Вячеслав Скрипка и Андрей Попов Группу SLAVA SKRIPKA друзья собрали в 2021-м. До этого Вячеслав не занимался музыкой профессионально, хотя в детстве его пытались отдавать в музыкальную школу. Он учился играть и на скрипке, и на фортепьяно, но в итоге занятия забросил. «Мы с Андреем, как Потехин и Жуков в группе „Руки вверх!“. У нас очень похожая история: есть музыкант и солист. И мы все делаем нераздельно. Когда придумывали название группы, грех было не воспользоваться такой фамилией. Андрей сам это предложил», — объяснял Скрипка в одном из интервью. При этом Слава успевает воспитывать трех сыновей, работать упаковщиком мебели и детским тренером по кикбоксингу, а в свободное время музицировать в студии на чердаке цеха. Андрей полностью посвящает себя музыке — пишет ее в своей студии в подвале. Сотрудничают Скрипка и Петров удаленно.

Фото: изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Текст песни «Бобр» Текст трека очень простой и ужасно приставучий. Главный герой здесь — бобр, с ним можно и о наболевшем поговорить, и приготовить на ужин полено. Также в хите Скрипки и Петрова есть отсылка к известному польскому мему «Bóbr, kurwa!». Этой фразой песня начинается и заканчивается. Вот так она звучит полностью: Сидим с бобром за столом Вдвоем, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобер, О том, что наболело. Скажи, зачем же между нами плотина? Скажи, зачем между нами обрыв? Я обниму твое пушистое тело. Ну почему бобры так добры? Сидим с бобром за столом: Я и он, текила, ром, точим полено. Скажи мне честно, бобер, Почему, бобер, мне так офигенно?

Мемы и видео под песню «Сидим с бобром за столом» Именно «Бобр» стал первым русскоязычным мемом, завирусившимся в этом году. Скрипка при этом уверяет, что сначала у него были сомнения насчет «Бобра» — мол, все это какая-то дурость просто. «Люди скажут, что у нас вот были нормальные песни, а теперь такие. Я не воспринимаю этот трек просто как смешную песню. Принимаю ее как что-то доброе, вот она дарит людям позитив какой-то», — пояснял артист.

И тут он, безусловно, прав. Под отрывки из этого трека снимают гигантское количество самых разных добрых и милых видео. Больше «выстреливают» ролики, где авторы показывают своих питомцев.

Фото: РИА «Новости»

Частый сценарий видео под «Бобра» — беззаветная любовь мужчины к тому или иному домашнему животному, которого сначала он категорически не хотел заводить, а в итоге носит на руках. В духе: отец так не хотел кота, а потом они стали неразлучны и папа начал позволять усатому вить из него веревки. Кроме того, под эту песню можно танцевать и особый танец. Исполняют его сидя. В процессе надо активно жестикулировать, показывая действия, о которых поется в треке.

«Бобр» на вершине чарта «Яндекс. Музыки»

Сейчас трек занимает первое место в чарте «Яндекс. Музыки», опередив «Планы на завтра» (TIGO, Migrant) и «Худи» Джигана, Artic&Asti и NILETTO.

Бешеный успех «Бобра», впрочем, нравится не всем. Так, рэпер Jubilee накануне поделился теорией, что хит могли создать с использованием искусственного интеллекта. «Песня про бобра, которая везде на первых местах, написана нейросетью <…> это услышит любой, кто хоть раз ей пользовался. На моей памяти это первый случай, когда нейросетевой трек стал топ-1 хитом и обогнал все „человеческие“ песни. Будущее наступило, что называется», — написал музыкант в своем Telegram. По его словам, использование программы в треке якобы выдают странные паузы, а также «полусумасшедшие интонации». «Я юзал [ее] много раз для гострайта, я эту систему мелодий ни с чем не спутаю», — заверил он. Скрипка и Петров теорию Jubilee пока никак не комментировали.