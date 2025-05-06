06 мая 2025 19:39 Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала: кто это, как их придумали и при чем тут СССР 0 0 0 Фото: МАММ / МДФ, TikTok Общество

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Акула в кроссовках, слон-кактус в сандалиях и балерина с кофейной чашкой вместо головы… Нет, это не сны при температуре 39°, это персонажи самой настоящей ИИ-вселенной итальянского брейнрота. Что это такое, какие животные-мемы стали самыми популярными и как появилась теория о том, что Бомбардиро Крокодило на самом деле родом из Советского Союза, разбирался 360.ru.

Что такое брейнрот и почему он итальянский

В переводе с английского слово brainrot дословно означает «разложение мозга» — то самое чувство, когда сильно завис в соцсетях и потребил слишком много не имеющих никакой ценности картинок и коротких роликов.

Брейрот-мемы часто содержат набор бессмысленных слов и сленговых выражений. В них может быть ужасно въедливая мелодия.

Интересно Brainrot стало словом 2024 года по версии Оксфордского словаря. По словам его представителей, в прошлом году пользователи стали использовать его на 230% чаще. Brainrot стало словом 2024 года по версии Оксфордского словаря. По словам его представителей, в прошлом году пользователи стали использовать его на 230% чаще.

Подобный контент с нелепыми животными и птицами, сгенерированными нейросетью, называют итальянским и считают отдельной вселенной. Географическая привязка связана с историей появления Тралалело Тралала — одного из первых и самых узнаваемых его персонажей. Вторым по популярности считается Бомбардиро Крокодило. Но обо всем по порядку.

Топ-10 животных-мемов

Тралалело Тралала Тралалело Тралала — акула в синих найках на плавниках. Она стала первым персонажем брейнрот-мира. Ее рождению предшествовал TikTok, автор которого — пользователь под ником eZburger401 — произнес очень эмоциональную речь на итальянском языке.

Часть слов в ней была просто набором звуков. Звучала тирада примерно так: «Тралалеро Тралала, черт и Аллах меня возьми! Я играл в Fortnite со своим тупым сыном, когда пришла моя бабушка — Орнелла Леккакаппелла — и сказала, что придурок Бургер пригласил нас съесть чертово пюре».

Фото: Cheng Tingting/Xinhua / www.globallookpress.com

Для знающих итальянский язык понятной была насмешка, заключающаяся в фамилии Леккакаппелла. Перевести ее можно как сальную шутку или как словосочетание «лижущая часовню». Часть итальянских пользователей тогда предположила, что это была попытка высмеять пожилых жителей страны, которые на старости лет решают стать очень набожными.

Вскоре пользователя, выложившего этот ролик, забанили, но тренд Trallallero Trallalla остался. Звук начали использовать другие блогеры, в том числе не только в TikTok. Что на самом деле означала эта речь за кадром, никого не волновало. Звучит абсурдно и смешно — отлично, а что еще надо?

Фото: скриншот видео / RuTube

Автором изображения с акулой в кроссовках, наложенного на этот звук, стал пользователь amoamimandy. Он создал его в середине января. Успех был немыслимый, что объясняет быстрое появление новых безумных ИИ-животных, сочетающих в себе абсолютно несочетаемое, как акула и кроссовки. Добавьте к нему озвучка в стиле brainrot — и вуаля!

Бомбардиро Крокодило

Второй очень популярный персонаж брейнрот-вселенной — гибрид боевого самолета и крокодила. Зовут его Бомбардиро Крокодило. По одной из теорий, он регулярно устраивает налеты на Палестину.

Фото: скриншот видео / RuTube

На днях пользователи X (бывший Twitter) придумали другую гипотезу о том, что Крокодило — это советский АНТ-9. Все из-за архивного фото агитационного двухмоторного самолета под названием «Крокодил». У него был вытянутый крокодилий нос, декоративные гребни сверху фюзеляжа, особая окраска. Деньги на постройку этого самолета собирал коллектив знаменитого одноименного журнала. С этой целью сатирическое издание выпустило полумиллионным тиражом специальный номер «Крокодил — авиации».

Фото: МАММ / МДФ

Бомбомбини Гусини Бомбомбини Гусини считают братом Бомбардиро Крокодило. Суть у них одинаковая — это революционный транспорт, защищенный броней с уникальным оружием. Бомбомбини создали на базе гуся и оборудовали реактивными ранцами.

Балерина Капучино Балерина Капучино — хрупкое создание с чашкой капучино вместо головы. Одета в балетную пачку. Когда-то была в браке за Капучино Ассасино (о нем чуть позже). Сейчас Балерину шипирят с другим брейнрот-персонажем — Тунг Тунг Тунг Сахура.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью / 360.ru

Капучино Ассасино Этот наемный убийца-стаканчик весьма опасен — он ловок, точен и обладает очень быстрой скоростью. Плюс вооружен. Управляется катанами обеими руками. А вот в личной жизни киллеру-стаканчику не очень повезло: раньше он был женат на Балерине Капучино, но больше они не вместе.

Лирили Ларила У похожего на помесь слона и кактуса Лирили есть высокая миссия — он является защитником пустынь. Для более удобного передвижения у Ларила на ногах есть сандалии-биркенштоки.

Сопровождает гибрид растения и животного летающий будильник — он следит, чтобы Лирили не уснул на своем важном посту.

Фото: РИА «Новости»

Тунг Тунг Тунг Сахур Это существо родом из Индонезии. Внешне смахивает на полено с бейсбольной битой, характер у него злой. Этот агрессивный Буратино не раз нападал на других существ в ИИ-вселенной. В частности, атаковал пресловутого защитника пустынь Лирили Ларила. Триппи Троппи У Триппи Троппи голова рыбы, руки — медвежьи лапы и торс скуфа. Триппи считают водным королем. Ест он все без разбору, отчего у него и появились проблемы с весом. В Сети можно найти и более длинную вариацию его имени. Звучит она как Триппи Троппи Троппа Триппа. Бобрито Бандито Стильный бобер-мафиози в темных очках, костюме и шикарной шляпе. Шпионио Голубио Как нетрудно догадаться по названию, эта птица в пальто и с камерой занимается тем, что следит за всеми.

Фото: РИА «Новости»

В чем суть брейнрот-животных Особой популярность итальянский брейнрот пользуется там, где и зародился, то есть в TikTok. Его все еще обожают зумеры и альфы. Как долго это еще будет продолжаться — вопрос открытый. Но пока никаких намеков на то, что тренд перестанет быть вирусным, нет.

На вопрос, в чем же причина такого грандиозного успеха во всем мире, ответить очень сложно. Как и в случае с попытками объяснять популярность любого другого мема. Они могут выстрелить, а могут умереть вскоре после рождения. Никакого четкого алгоритма и формулы успеха тут нет. Вместе с тем можно предложить, что помогли итальянскому брейнроту нелепость, абсурдность и короткий формат видео — максимум 10-15 секунд. Такие ролики легко открывают, смотрят до конца, а потом скидывают посмотреть эту чушь своим друзьям.

Фото: скриншот видео / RuTube

Еще один плюс — простая и смешная история персонажей, к тому же каждый при желании может придумать и легко сгенерировать с помощью нейросети своего собственного. А то, что вы не знаете итальянский из озвучки мемов, которую собираетесь использовать, опять же никого не волнует, потому что слова ничего не значат. Часть из них в принципе не существует, а иногда это набор звуков.

Сталкиваясь с таким контентом, думаем, у каждого могло создаться ощущение, будто мозг взрывается или разлагается. Однако в негативном ключе этот термин не используют, скорее иронично. По крайней мере, в Рунете.

Фото: РИА «Новости»

Брейнрот-мемы настолько популярны, что стали востребованы и у брендов, хотя считается, что это плохой знак. Их любят и онлайн, и офлайн (на маркетплейсах можно найти разные мерчи с популярными персонажами), а в соцсетях узнать по гороскопу, кто ты из итальянской брейнрот-вселенной. Нам, в частности, повстречался такой вариант (пожалуйста, не стоит воспринимать это всерьез): Овен — Тунг Тунг Тунг Сахур, Телец — Лирили Ларила, Близнецы — Шимпанзини Бананини, Рак — Балерина Капучино, Лев — Бомбардило Крокодило, Дева — Капучино Ассасино, Весы — Триппи Троппи, Скорпион — Бр Бр Патапим, Стрелец — Бомбомбини Гусини, Козерог — Бонека Амбалабу, Водолей — Глорбо Фрутодрило и, наконец, Рыбы — Тралалеро Тралала.