Сегодня 20:34 «Терли свинки друг другу спинки»: почему в соцсетях сходят с ума от песни «Хрюшечки» Психолог Кольцова объяснила причину популярности песни «Хрюшечки» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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В соцсетях вот уже которую неделю вирусится песня «Хрюшечки». В милом треке поется о свинках, которые трут друг другу спинки в бане. Композиции при этом уже довольно много лет. Почему она внезапно выстрелила и стала, как шутят пользователи, главным хитом и мемом лета, разбирался 360.ru.

Откуда взялся мем «Терли свинки друг другу спинки» Видео с поросятами, которые плещутся в воде под песню «Хрюшечки», начали активно постить в соцсетях в июне. Ролики буквально заполонили и TikTok, и «ВКонтакте», и запрещенный в России Instagram*. Пользователи делятся умилительными постами и снимают собственные рилсы под этот трек. Не улыбнуться, слушая отрывки песни «Хрюшечки», действительно очень сложно, в чем признаются в обсуждениях к многочисленным постам о свинках. Что и говорить, один из самых популярных комментариев в TikTok под видео с поросятами звучит так: «Я передумал уничтожать мир». Похожий эффект был и у другой популярной песни — про бобра, признанной в Сети главным мемом начала 2025-го.

Фото: РИА «Новости»

Кто автор песни «Хрюшечки» Самой запоминающей строчкой из мемной песни стала «Терли свинки друг другу спинки», однако настоящее название композиции — «Хрюшечки». Создал ее несколько лет назад композитор и детский поэт Александр Пинегин. А основной стало стихотворение писателя и переводчика Юрия Кушака.

Писать стихи для детей он начал, когда его дочери было три года. В 90-х руководил издательством «Золотой ключик», творил для самых юных читателей. И «Хрюшечки», конечно, не единственное его стихотворение, которое стало песней, — многие из его произведений положили на музыку и выпустили на пластинках.

Интересно В 2007 году Кушака отметили премией имени Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие достижения в современной детской поэзии», а также премией «Золотой Остап» (Санкт-Петербург) — за «Антологию сатиры и юмора России XX века». В 2016-м литератор скончался в возрасте 79 лет. В 2007 году Кушака отметили премией имени Корнея Чуковского «За выдающиеся творческие достижения в современной детской поэзии», а также премией «Золотой Остап» (Санкт-Петербург) — за «Антологию сатиры и юмора России XX века». В 2016-м литератор скончался в возрасте 79 лет.

Песня «Хрюшечки» Пинегина увидела свет в 2018 году. Но дата предположительна, точной информации на этот счет нет, плюс на YouTube можно найти видео с детскими творческими номерами под эту композицию даже за 2015-й, а в соцсетях уверяют, что песня про свинок появилась еще в 50-х. Сам автор трека в беседе с журналистами подтвердил, что написал песню очень давно, не назвав, впрочем, конкретной даты. При этом Пинегин подчеркнул, что трек всегда пользовался популярностью на его концертах — записи выступлений можно найти в Сети.

Фото: РИА «Новости»

«Ее часто передавали по радио, а на радио „Милицейская волна“ крутили два года подряд. Ей с самого начала повезло быть популярной. Как я к этому отношусь? Радуюсь! Сейчас у нее, видимо, очередная волна популярности. Ну что ж, мне это очень приятно», — поделился композитор в беседе с «Афиша Daily».

Текст песни «Терли свинки друг другу спинки» Терли свинки

Друг другу спинки,

Мыли хвостики-крючки,

Отмывали пятачки!

Парились веничком,

Парились березовым,

Вылетали из парной

Облачком розовым.



Уж такие душечки

После баньки хрюшечки!



А как облились из ушат,

Так уж больше не спешат:

Расселись в сенцах,

В махровых полотенцах,

После пылу-жару

Возле самовара,

Дуют на блюдца —

Друг дружкой любуются.



Уж такие душечки

После баньки хрюшечки!

Почему песня про свинок стала популярной Причина популярности новой мемной песни, как полагают пользователи, которые приходят в восторг от «Хрюшечек», кроется в ее способности подарить им положительные эмоции и отвлекать от тревожных новостей и проблем. А видео с милыми поросятами и другими животными только усиливают этот эффект.

Фото: РИА «Новости»

Иными словами, происходит процессе регресса — люди словно ненадолго возвращаются в детство, пояснила в беседе с 360.ru психолог Екатерина Кольцова. А потребность в таком путешествии к своей «детской части» в целом очень сильна у зумеров.

«Например, недавно они очень быстро раскупили всех смешариков в ресторанах популярной сети быстрого питания. Это тоже как некий возврат в детство. Когда вроде они уже и взрослые, прекрасно это понимают, но еще хочется немножечко цепляться за свою детскую часть. И в случае с этими видео, думаю, играет этот же фактор. Плюс сказывается эффект, как его называют в Японии, „kawaii“, когда мы умиляемся и даже начинаем говорить другим голосом», — объяснила специалист. Вместе с тем, продолжила Кольцова, в действительности никакой разгрузки психики, о которой пишут в соцсетях, не происходит. Помочь в этом может прогулка на свежем воздухе, чтение, а скроллинг ленты с рилсами только создает иллюзию отдыха.

Фото: РИА «Новости»

«На крайний случай лучше включить какой-то свой любимый мультик из детства с теми же самыми поросятами, потому что листание бесконечных видео только вызывает тревогу. Именно из-за этого сейчас поколение зумеров называют самым депрессивным», — подчеркнула Кольцова.

По мнению психолога, получить действительно качественный дофамин, а не его иллюзию, можно, например, ухаживая за теми же поросятами на ферме. Другой вариант: завести себя мини-пига или другого питомца. «Когда мы ухаживаем за животными, уровень тревоги снижается. А в случае если мы просто смотрим, как кто-то другой играет или купает мини-пигов, этого не происходит, только сильнее нагружает психику, потому что у человека есть потребность продолжать листать дальше свою ленту», — указала собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

По итогу во время этого бесконечного скроллинга возникает не только бессоница, если человек сидит в соцсетях перед сном, но и так называемый FOMO (от английского — Fear of Missing Out) — синдром упущенной выгоды, при котором человек испытывает страх упустить хорошую возможность, пропустить что-то важное, остаться в стороне от значимых событий.

«Другой момент — это быстро сменяющиеся картинки, дополняющие и без того очень большой информационный шум. Поэтому есть и понятие обязательного детокса от соцсетей, да и от телефонов в целом. Иначе у нас мозг, можно сказать, просто перегревается», — указала психолог.

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