Сегодня 05:02 5 причин приготовить салат «Браво» на Новый год: гости обязательно попросят у вас рецепт Фото: изображение сгенерировано ИИ / 360.ru Тренды

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Почти в каждой семье есть салат, который обязательно готовят 31 декабря. Удивительно, но все чаще речь идет не о тяжелом «Оливье» или классической «Селедке под шубой». Новый салат разлетается со стола первым и, вот почему нужно обязательно приготовить его на Новый год — 2026.

Почему нужно готовить салат «Браво» Название прижилось само собой: как правило, после первой же тарелки гости начинают хвалить хозяйку так, будто она провела у плиты полдня. В основе салата «Браво» продукты, которые редко оказываются на одной тарелке: ананас, креветки, сыр и отварные яйца. Вместе они дают неожиданно удачный вкус. Кроме того, салат получается легче классических зимних закусок с обилием майонеза. После плотных закусок с картошкой и мясом людям обычно не до добавки, а за этим салатом тянутся снова. Рецепт при этом совсем не новый: его печатали еще в «Литературной газете» и старых кулинарных книгах. Ингредиенты на 3–4 большие порции Креветки замороженные неочищенные — 500 граммов (или 300–350 граммов очищенных)

Ананас консервированный — 150 граммов

Яйца — 3 штуки

Сыр твердый — 100 граммов

Майонез — 60–70 граммов

Листья салата — 50 граммов

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Укроп — 2 веточки

Лавровый лист — 1 штука

Перец горошком — 5 штук

Соль — 1,5 чайной ложки

Вода — 1,5 литра

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Как готовить салат: пошагово Начните с креветок. Вскипятите воду, добавьте соль, лавровый лист, перец горошком и одну веточку укропа. Опустите замороженные сырые креветки в кипяток. После повторного закипания варите их около трех минут, затем откиньте на дуршлаг. Когда морепродукты остынут, очистите их от панцирей. Варено-мороженые очищенные креветки достаточно прогреть в кипящей воде в течение 1–2 минут. Подготовьте ананас. Достаньте кольца из банки, дайте сиропу стечь и нарежьте мякоть небольшими кубиками. При необходимости промокните кусочки бумажным полотенцем. Избыток жидкости может сделать слои водянистыми, поэтому этот этап лучше не пропускать. Яйца и сыр. Отварите яйца вкрутую. Затем остудите в холодной воде и снимите скорлупу. Нарежьте их небольшими кубиками. Разделять белки и желтки не нужно. Натрите сыр на мелкой терке. В таком виде он ляжет ровным воздушным слоем и не будет перебивать остальные продукты. Сборка салата. Возьмите широкое плоское блюдо. Выложите на него промытые и тщательно высушенные листья салата. Сверху распределите ананас и покройте его тонкой сеточкой майонеза. Добавьте слой нарезанных яиц, снова нанесите немного соуса. Следом распределите тертый сыр и слегка смажьте его майонезом. Последними выложите креветки. Сбрызните их лимонным соком и украсьте оставшимся укропом. Несколько крупных креветок можно оставить целыми и использовать для оформления центра блюда.

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Чем заменить и как улучшить салат Креветки можно купить уже очищенными. Это сэкономит время, а на вкус блюда практически не повлияет. Главное не переваривать морепродукты, иначе они станут плотными и потеряют сочность. Вместо консервированного ананаса подойдет свежий. Можно попробовать и другие фрукты: спелое манго или консервированные персики. Вкус станет слаще, но сочетание с креветками и сыром останется интересным. Для салата подойдет любой твердый сыр без слишком резкого вкуса. «Гауда», «Эдам» и «Российский» хорошо справятся с этой задачей. Важно, чтобы сыр дополнял морепродукты, а не перетягивал внимание на себя. Майонез необязательно использовать в чистом виде. Более легкую заправку получится сделать из густого греческого йогурта, небольшого количества горчицы и щепотки соли. Еще один вариант — размять спелый авокадо и смешать его с лимонным соком. Получится густой кремообразный соус, который хорошо сочетается с креветками. Что нужно знать: важная деталь Лучше всего салат смотрится на широком прозрачном блюде или в стеклянном салатнике. Слои остаются на виду, креветки сверху создают праздничное оформление. Для небольшого застолья можно сразу разложить салат по креманкам или невысоким прозрачным стаканам. Порционная подача выглядит аккуратно и избавляет гостей от необходимости накладывать закуску из общей посуды. Есть и одна важная тонкость: заранее собирать салат не стоит. Ананас постепенно выделяет сок, листья теряют хрусткость, да и креветки уже не выглядят такими аппетитными. Лучше подготовить все продукты за несколько часов до застолья, хранить их отдельно в холодильнике и соединить непосредственно перед подачей. Ранее в России вышел ГОСТ на салаты. Оказалось, что Оливье нужно делать с необычным ингредиентом.