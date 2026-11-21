21 ноября 2026 09:00 Новогодние разводы. Как мошенники обманывают россиян через штрафы ГАИ и детские утренники Фото: РИА «Новости» Общество

Штрафы

Преступления

Мошенничество

В предпраздничной суете легко потерять бдительность, чем и пользуются аферисты. До Нового года остается немногим больше месяца: мошенники активизировали старые схемы и придумали новые. Они атакуют россиян с помощью фейковых штрафов за парковку и поддельных видео с утренников. Как вовремя распознать обман, разбирался 360.ru.

Повторная оплата штрафа: новая схема Один из самых свежих сценариев злоумышленников — сообщения якобы от Госавтоинспекции или Федерального казначейства о том, что ранее оплаченный штраф или госпошлина не учлись после обновления системы. Об этой схеме РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Мошенники настойчиво предлагают жертве повторно провести платеж или внести небольшую комиссию за подтверждение операции по фишинговой ссылке — все это якобы ради того, чтобы избежать образования задолженности. Эксперты подчеркнули: на самом деле ведомства никогда не направят подобные требования гражданину. «При любых нестыковках направляйте официальное обращение в ведомство через электронную приемную», — призвали в «Мошеловке».

Фото: РИА «Новости»

Фейковые штрафы за парковку Еще одна распространенная уловка — уведомления о несуществующих штрафах за неправильную парковку. По информации МВД, аферисты рассылают россиянам СМС, в которых утверждается, что транспортное средство зафиксировали в зоне временного знака. Чтобы сообщение выглядело убедительнее, в нем указывается сумма — например, две или три тысячи рублей, а также приводится ссылка для якобы срочной оплаты. При промедлении преступники грозятся удвоить штраф. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт, требующий ввести данные банковской карты. В итоге вся информация оказывается у аферистов, и те получают возможности вывести средства на собственные счета.

Фото: РИА «Новости»

Праздничные сценарии мошенников В полиции также предупредили еще о нескольких распространенных схемах злоумышленников, приуроченных к концу года и предстоящей череде праздников. Одна из них рассчитана на родителей: аферисты могут рассылать сообщения в мессенджерах о том, что ребенок якобы выступил на мероприятии, посвященном Дню матери, который в России в 2026-м будет отмечаться 29 ноября. К сообщению прикладывается ссылка на видео с детским выступлением, но на самом деле это копия страницы входа на «Госуслуги». В результате после ввода логина и пароля объявляется «служба безопасности», которая подводит потенциальную жертву к переводу денег. Также аферисты могут прикрываться доставкой цветов и просить код из СМС для подтверждения посылки из праздничного списка желаний. Отдельную уловку придумали для россиян, увлекающихся видеоиграми. Рассылки с призывами в духе «скачай досрочно» ведут на платформу с поддельным магазином или вирусами.

Фото: РИА «Новости»

Как не стать жертвой мошенников Главными признаками обмана специалисты называют спешку, незнакомые реквизиты для оплаты и отсутствие номера постановления, если речь идет о штрафах. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо придерживаться нескольких правил. проверяйте штрафы только на официальных ресурсах — «Госуслугах» или сайте ГИБДД, где видны постановление и фотоматериалы;

не переходите по ссылкам из незнакомых СМС и сообщений в мессенджерах;

никогда не вводите данные карты на сторонних сайтах и не сообщайте коды из СМС;

помните: официальные ведомства никогда не обращаются с призывами перевести деньги на некий «безопасны счет»;

сохраняйте электронные квитанции об оплате госпошлин, а при нестыковках направляйте официальное обращение в ведомство через электронную приемную.