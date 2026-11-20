Организаторы новогодних поздравлений превращают фото и видео детей в анимационные открытки с помощью нейросетей. Ролики показывают во время визита Деда Мороза и Снегурочки, сообщает Москва 24 .

Креативный продюсер и руководитель ивент-агентства Анастасия Марьинская назвала цифровые технологии главным трендом сезона. При этом программы по-прежнему строятся на играх, конкурсах, стихах и подарках.

Организаторы предлагают три тарифа на 45 минут. «Стандарт» включает знакомство, игры, выступления детей, подарки и общее фото.

В тариф VIP входят костюмы по индивидуальному заказу и дополнительные конкурсы. «Супер VIP» с актерами театра и кино и согласованным сценарием стоит 38, 48 и 65 тысяч рублей.

По словам Марьинской, важны качественная объемная борода, закрепленная профессиональным клеем, а также голос и тембр артиста. Перед визитом организаторы узнают у родителей об увлечениях, мечтах и поведении ребенка за год, чтобы персонализировать поздравление.