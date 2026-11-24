Краб в российских магазинах продается в среднем по 2200 рублей за килограмм, камчатский — от 4200 рублей, тогда как красная икра в Мурманске стоит около 23 тыс. рублей за килограмм. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на экспертов.

Средняя цена килограмма краба-стригуна в России составляет 2200 рублей, клешни камчатского краба стоят от 4200 рублей, а живой краб — от 6 до 15 тысяч рублей. Существенного снижения цен не ожидается, так как 97% выловленного краба уходит на экспорт в Южную Корею и Китай.

По словам председателя правления Ассоциации рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова, добытчикам выгоднее продавать морепродукт в Азию, а промысел в России осложняется высокими затратами на аукционах. Причину недоступности деликатеса доцент ДВФУ Максим Кривелевич видит в разнице зарплат со странами-импортерами: исторически 64% краба идет на экспорт, а на внутреннем рынке остается лишь 9% улова.