Коммунальные службы Подмосковья приступили к украшению дворов и общественных пространств к Новому году. Во дворах и скверах устанавливают искусственные ели, которые станут центральными элементами праздничного оформления. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Специалисты собирают конструкции, проверяют их устойчивость и безопасность. После монтажа деревья украшают новогодними игрушками и светодиодными гирляндами. Затем коммунальщики тестируют осветительные элементы, чтобы убедиться в исправности праздничной иллюминации.

Жители, которые хотят установить новогоднюю елку во дворе или украсить подъезд, могут предложить эту инициативу своей управляющей организации.