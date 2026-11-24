Певица Татьяна Буланова рассказала о планах на зимние праздники и вспомнила самый скромный Новый год в жизни. Об этом артистка сообщила Общественной Службе Новостей .

По словам исполнительницы, она с нетерпением ждет январских торжеств и каждый год старается разнообразить праздник. При этом из-за гастрольных туров артистке нередко приходилось проводить каникулы вдали от дома.

Самым веселым и одновременно скромным певица назвала Новый год после тяжелых выступлений. В купе поезда не было накрытых столов и закуски — только бутылка шампанского и стаканы.

«Ровно в полночь мы разлили напиток и подняли свои так называемые бокалы за светлое будущее. Это было очень смешно, но мы столько смеялись в тот день и были по-настоящему счастливыми», — поделилась Буланова.