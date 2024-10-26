26 октября 2024 00:18 Впал в психоз, кричал и резал. Что известно о нападении на людей в магазине в Петербурге Количество раненых при нападении на магазин в Петербурге выросло до пяти человек 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

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Неадекватный мужчина устроил нападение на людей в магазине «Окей» в Московском районе Петербурга. Он вооружился кухонным ножом и порезал несколько человек. В каком состоянии пострадавшие и что стало с преступником — в материале 360.ru.

Поножовщина на Космонавтов Мужчина ворвался в магазин на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова утром 25 октября. С криками «Ненавижу людей!» и кухонным ножом в руке он набросился сначала на полки с шампанским, а затем на людей, ранив несколько покупателей.

Уцелевшие посетители стали искать врача и даже попросили помощи у фармацевта из аптеки неподалеку. Спустя время к магазину подъехали минимум шесть машин скорой помощи и один реанимобиль. Посетители эвакуировались. Окровавленных пострадавших врачи вынесли на носилках. Полиция получила вызов в 11:40. Покупатели не дали преступнику скрыться, и приехавшие на место правоохранители скрутили его. Из здания мужчину пришлось выносить на носилках — на кадрах оперативной съемки он показался с перебинтованной головой.

Что известно о нападавшем Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский, куда увезли нападавшего, сообщил, что мужчина получил несколько ударов по голове и колото-резаные ранения кистей. Пациент находится в остром психозе, врачи изолировали его в специальном отделении.

Он уже обследован, компьютерная томография сделана, все анализы. Первые показатели такие, что в моче у него алкоголя не обнаружено. Но все остальные анализы, связанные с токсикологией, будут все сделаны где-то в течение нескольких часов. Вадим Мануковский Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

Резню в магазине устроил 44-летний местный житель. В прошлом он служил в армии и профессионально занимался фехтованием. Его около трех-четырех лет назад встретил одноклассник в том же магазине, где произошло нападение, но не заметил агрессии. Другого мнения придерживается сосед нападавшего. Он рассказал 360.ru, что мужчина подавал большие надежды, но внезапно бросил спорт и стал странно себя вести. В последний раз они виделись утром перед произошедшим. «Смотрю, сосед стоит. Выглядит как наркоман: лицо земельного цвета. В руках у него пакет был, а в пакете — что-то тоньше бутылки, не знаю. Думаю: чего он стоит? <…> Вернулся обратно, иду, смотрю — он опять стоит. Думаю: какой-то странный», — вспомнил он. Состояние пострадавших В общей сложности от рук неадекватного петербуржца пострадали шесть человек, сообщил Telegram-канал «112». Один из них получил два удара ножом и находится в тяжелом состоянии. Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга подтвердил госпитализацию пятерых — одного в состоянии средней тяжести, остальных в тяжелой. Скорая помощь доставила их в горбольницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. «Женщина в тяжелом состоянии поступила. Проникающее ранение органов грудной клетки, повреждение легкого и развился пневматоракс — некоторое количество крови вытекло в грудную полость. Сейчас она находится в шоковой операционной. <…> Прогноз, по всей видимости, хороший», — сказал Мануковский.

В институт попал также раненый мужчина с порезами кисти и надключечной области. Мануковский сообщил, что он получил легкие травмы и в ближайшее время сможет вернуться домой. Пресс-служба «Окей» заявила, что среди пострадавших оказался охранник магазина. Администрация торговой сети пообещала поощрить сотрудников магазина и ЧОП за помощь в задержании преступника, а также помочь посетителям с расходами на медицинскую и психологическую помощь. Следком возбудил уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения.