Уголовное дело возбудили после поножовщины в петербургском супермаркете

СК возбудил дело о покушении на убийство после резни в супермаркете Петербурга

После нападения неадекватного мужчины с ножом на посетителей супермаркета на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СК по городу.

«По предварительным данным, сегодня в помещении магазина на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей и нанес им удары ножом», — отметили в ведомстве.

По данным СК, в больницы с ранениями различной степени тяжести госпитализировали четырех пострадавших. Им всем оказали необходимую помощь.

Подозреваемого в нападении задержали на месте преступления. Источник 360.ru отметил, что мужчина работал в детской школе по фехтованию и сам занимается этим видом спорта.

На месте ЧП работают следователи. Они изымут записи с камер видеонаблюдения и опросят очевидцев.

Обстановку в супермаркете сразу после нападения неадеквата сняли на видео.