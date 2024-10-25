Жительница Петербурга: напавший в супермаркете кричал о ненависти к людям

Мужчина, который напал с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге, кричал о своей ненависти к людям. Об этом 360.ru рассказала жительница города Анна.

В момент нападения женщина находилась рядом с магазином, на улице.

«Сказали, мужчина шестерых ранил ножом, крича: „Ненавижу людей!“ Видела там реанимацию, как всех выводили. <...> Но в самом [супермаркете] внутри не была», — рассказала она.

По словам Анны, к месту происшествия подъехали минимум шесть машин скорой помощи и один реанимобиль. Знакомых в супермаркете у нее в этот момент не было.

Неадекват напал на людей днем 25 октября. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали на месте, это житель города Юрий А. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство двух и более человек.