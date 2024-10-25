Появилось полное видео нападения неадеквата с ножом в Санкт-Петербурге

Нападение мужчины с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге сняли на видео. Кадры с места происшествия опубликовала «Фонтанка» .

Сразу после происшествия очевидцы начали вызывать врачей. Один из посетителей принялся громко спрашивать, если ли среди них врач и попросил позвать медика из ближайшей аптеки. На кадрах видно двух пострадавших на полу.

По информации Telegram-канала «112», ранения получили шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, его ударили ножом дважды.

Подозреваемого в нападении на людей в магазине задержали, его зовут Юрий А. В настоящее время силовики ведут допрос.

Неадекват набросился на посетителей магазина на улице Космонавтов днем 25 октября. Супермаркет временно закрыли на вход. На месте работают экстренные службы.