Напавшего на людей в Петербурге изолировали в больнице с острым психозом

Мужчину, который напал на людей в супермаркете в Санкт-Петербурге, изолировали в больнице, у него подозревают острый психоз. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Двоих пострадавших и самого агрессора госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«У нападавшего имеются колото-резаные ранения кистей. Он находится в остром психозе, сейчас диагноз такой основной», — рассказал директор больницы Вадим Мануковский.

Кроме того, мужчина получил несколько ударов по голове, когда его пытались обезвредить. По предварительным данным, следов алкоголя в его моче не обнаружили, но результатов остальных анализов следует ждать позже.

Нападение на супермаркет произошло днем. Мужчина с ножом порезал нескольких человек, предположительно, крича: «Ненавижу людей!» Его задержали на месте, нападавшим оказался 44-летний местный житель Юрий А. Следственный комитет возбудил уголовное дело.