Неадекват в Петербурге набросился с ножом на посетителей супермаркета

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался в супермаркет и ранил ножом четверых посетителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сотрудники магазина, пока не приехала полиция, отмахивались от неадеквата стремянкой. Предположительно, это 44-летний местный житель. Его уже задержали.

Трех раненых — двух покупательниц и охранника — вынесли на носилках. На месте работают экстренные службы. Супермаркет временно закрыли. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

RT опубликовал видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть нескольких пострадавших, лежащих на полу. По данным канала, одного человека ранили в живот, другого — в плечо.

В конце сентября в Ульяновске мужчина напал на пенсионерку, продававшую цветы у супермаркета. При этом он ничего не украл у своей жертвы. Агрессора задержали и возбудили против него уголовное дело.