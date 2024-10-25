«Выглядит как наркоман». Сосед — об устроившем поножовщину в Петербурге

Одноклассник напавшего на людей в Петербурге заявил, что считал его адекватным

В нападении на супермаркет в Санкт-Петербурге заподозрили 44-летнего Юрия А. Своим мнением о мужчине с 360.ru поделились его одноклассник и соседи.

По словам одноклассника, Юрий служил в армии и профессионально занимался фехтованием. Года три-четыре назад знакомый встретился с ним в том же самом супермаркете.

«Мы перекинулись парой слов. Он сказал, что где-то преподает детям фехтование. Абсолютно спокойный и адекватный человек», — отметил собеседник 360.ru.

Юрий жил рядом с супермаркетом, никаких признаков агрессии у него знакомый раньше не замечал. Были ли у него семья и дети, одноклассник затруднился ответить.

На месте происшествия собеседник 360.ru оказался случайно, приехав за продуктами, когда уже вход оцепили. После, прочитав новости, узнал в нападавшем бывшего одноклассника.

Один из соседей рассказал, что когда-то нападавший и его брат занимались спортом и подавали надежды, но в определенный момент Юрий стал вести себя неадекватно. С чем это было связано, мужчина не знает. Виделись они в последний раз утром.

«Смотрю, сосед стоит. Выглядит как наркоман: лицо земельного цвета. В руках у него пакет был, а в пакете — что-то тоньше бутылки, не знаю. Думаю: чего он стоит? Я пошел конкретно за индейкой, купил, вернулся обратно, иду, смотрю — он опять стоит. Думаю: какой-то странный», — рассказал он.

Нападение на супермаркет произошло днем. Мужчина с ножом порезал четверых посетителей. По свидетельству очевидцев, он кричал: «Ненавижу людей!» Его задержали на месте. Против нападавшего возбудили уголовное дело.