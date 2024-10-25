Устроившего поножовщину в супермаркете Петербурга показали на видео после задержания

Волк показала кадры с задержанным после поножовщины в супермаркете Петербурга

Мужчину, который напал на посетителей и сотрудников супермаркета в Санкт-Петербурге, оперативно задержали. Видео с ним опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Неадеквата с забинтованной головой вынесли на носилках из здания. На видео также попал погром, который учинил мужчина.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. После задержания сотрудники правоохранительных органов установили личность нападавшего, им оказался местный житель Юрий А.

Очевидцы сообщали, что в момент нападения мужчина громко ругался и кричал, что ненавидит людей. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек.