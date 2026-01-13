Сегодня 17:39 С роженицами — как со скотиной. Главное о гибели детей в роддоме Новокузнецка Роженица рассказала о хамстве и грубости врачей новокузнецкого роддома 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Тишину в палатах новокузнецкого роддома № 1, наступившую после закрытия на карантин, теперь нарушают только шаги следователей и голоса проверяющих. В стенах медицинского учреждения в первые дни 2026 года погибли минимум девять младенцев. Случившееся всколыхнуло всю страну. Почему место, призванное дарить жизнь, принесло столько смертей, разбирался 360.ru.

Хронология трагедии: от предписаний до гибели Официальная картина, которую рисуют данные Минздрава Кузбасса и Следственного комитета, такова: с 1 декабря по 11 января в роддоме появились на свет 234 ребенка. У 17 из них, преимущественно недоношенных с экстремально низкой массой тела, диагностировали критическое состояние. Причиной называют тяжелейшие внутриутробные инфекции. Девять новорожденных спасти не удалось. В один из дней, по данным СМИ, скончались сразу три малыша. Четверо остаются в реанимации роддома, еще четверых перевели в областную детскую больницу имени Малаховского. По неофициальной информации, погибших детей больше — 10. Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Главврача учреждения Виталия Хераскова отстранили от должности на время проверок. На месте работают следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы персонала.

Фото: РИА «Новости»

Однако если обернуться назад, становится ясно: трагедия была не внезапной, а ожидаемой. Сто семьдесят предписаний и предостережений за два года — таково «досье» роддома № 1. Только в 2024-м учреждение получило 156 предписаний. Неработающая вентиляция, отсутствие дозаторов с мылом, нарушения санэпидрежима — сухие строчки отчетов проверяющих могли оказаться первыми звоночками. Кроме того, осенью 2025 года, всего за несколько месяцев до январских событий, СК уже заводил дело после гибели ребенка во время родов в этих же стенах.

Фото: РИА «Новости»

Свидетельства из ада: сотрудники издевались над роженицами Если официальные документы в основном рисуют картину бюрократического беспорядка, то рассказы десятков рожениц, вырвавшихся из роддома № 1, складываются в настоящую летопись ужаса. Для побывавших там женщин место стало символом халатности и грубости. Местная жительница Дарья рассказала 360.ru, как после родов в 2022 году у нее началось внутреннее кровотечение, а врачи снимали швы без какого-либо обезболивания, пока акушерка запугивала риском летального исхода. По словам другой роженицы, Любови, в июне 2025-го ее новорожденный сын из-за не оказанной вовремя помощи провел пять дней на аппарате ИВЛ.

Разговаривает большинство врачей как со скотиной. Каждый, кто хоть как-либо контактировал с врачом, получал поток мата и оскорблений. Я лежала в палате напротив кабинета УЗИ, и когда доктор проводила процедуру женщинам, то 50% минимум выходили оттуда в слезах.

По словам пострадавших женщин, обязанности медсестер в этом учреждении зачастую выполняли санитарки без должной подготовки, поскольку квалифицированного персонала не хватает. Есть и свидетельства применения запрещенных акушерских приемов, например давления на живот, чтобы ускорить родовую деятельность.

Фото: РИА «Новости»

Появлялись сообщения и о совсем вопиющих случаях: якобы акушеры, выдавливая недоношенную девочку из матери, оторвали ребенку руку. Младенец не выжил, а врачи цинично обвинили в этом саму роженицу. Мол, возможно, она не так уж хотела стать матерью на самом деле. Версии и расследование: где искать корень зла? Следствие и проверяющие органы работают сразу по нескольким направлениям: Инфекционный очаг. Основная официальная версия — вспышка внутриутробных и неонатальных инфекций. По данным СМИ, одна из санитарок, работавшая в новогодние праздники, переносила ОРВИ, что могло стать спусковым крючком для ухудшения состояния ослабленных недоношенных детей. Роддом в итоге закрыли на карантин.

Оснащение и финансирование. Парадоксально, но в 2025 году на закупку нового оборудования для роддома (включая современные аппараты ИВЛ и реанимационные комплексы для новорожденных) было выделено более 50 миллионов рублей. Однако, как сообщил телеграм-канал Shot , персонал продолжал использовать старое оборудование, а новое простаивало.

Кадровый и управленческий кризис. Колоссальное количество предписаний при довольно крупных финансовых вливаниях вызывает вопросы к системе управления, царившей в роддоме. Реакция федеральных властей Случившееся вызвало реакцию на федеральном уровне. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова лично возглавила выездную проверку.

Фото: РИА «Новости»

В Кузбасс также направили ведущих специалистов из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам от Кемеровской области следить за проверкой в роддоме Новокузнецка.

Произошедшее <…> не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства.

По ее словам, сенаторы также должны предложить законодательные инициативы на федеральном уровне, которые исключат повторение трагедии в будущем.