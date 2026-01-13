Девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка на январских праздниках

За новогодние праздники в одном из роддомов Новокузнецка умерли девять младенцев. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС .

«За январские праздники девять младенцев погибли в роддоме № 1», — уточнил собеседник агентства.

Следственный комитет уже начал проверку учреждения. По ее итогам следователи примут процессуальное решение. Также оценку получат должностные лица роддома.

Местные СМИ пишут, что причиной гибели детей могла стать вспышка инфекции или грипп. Но никакой официальной информации по этому поводу пока нет. Все обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить следователям и сотрудникам других ведомств.