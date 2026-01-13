СК проверяет роддом в Кузбассе после гибели детей

Следователи начали проверять Новокузнецкий роддом № 1 после данных о гибели нескольких новорожденных. Об этом сообщили в региональном СК.

«В Кузбассе следователем СК организовано проведение доследственной проверки по сообщению о халатности должностных лиц родильного дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты Следственного комитета устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также оценку дадут должностным лицам родильного дома. Местные СМИ пишут, что причиной гибели детей могла стать вспышка инфекции или грипп. Но официального подтверждения этой информации нет.