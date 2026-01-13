Главврача роддома в Новокузнецке отстранили после массовой смерти младенцев

Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от должности. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале.

По его словам, профильные ведомства приступили к проверке медицинского учреждения. На время этих мероприятий главврача решено отстранить.

«Дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк.

Ранее стало известно, что за две недели в роддоме Новокузнецка погибли 10 младенцев. Трое из них скончались в один день. Учреждение закрыли на карантин из-за вспышки гриппа.

Следственный комитет начал проверку на предмет халатности должностных лиц роддома.