Главврача роддома в Новокузнецке отстранили после массовой смерти младенцев
Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова отстранили от должности. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале.
По его словам, профильные ведомства приступили к проверке медицинского учреждения. На время этих мероприятий главврача решено отстранить.
«Дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк.
Ранее стало известно, что за две недели в роддоме Новокузнецка погибли 10 младенцев. Трое из них скончались в один день. Учреждение закрыли на карантин из-за вспышки гриппа.
Следственный комитет начал проверку на предмет халатности должностных лиц роддома.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте