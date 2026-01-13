«Выдавили и оторвали руку». Акушеров роддома Новокузнецка уже обвиняли в гибели девочки

Роддом номер один в Новокузнецке, в котором на новогодние праздники погибли новорожденные, недавно уже привлекал внимание следственных органов. В сентябре прошлого года в интернете появилось сообщение, что акушеры якобы оторвали новорожденной руку, напомнил телеграм-канал Baza .

Тогда в Следственный комитет обратилась местная жительница, пожаловавшаяся на обращение с ее сестрой. У пострадавшей начались схватки уже на 21-й неделе беременности, и врачи решили начать роды. Младенец не выжил. После этого врачи, по словам автора обращения, обвинили в произошедшем саму роженицу.

Сестра пострадавшей матери рассказывала, что младенца выдавили из роженицы, в процессе сильно травмировав его руку, а затем положили умершую девочку на грудь.

В пресс-службе больницы тогда заявили, что роженица сама отказалась от лечения, а все сообщения в интернете — ложь. Однако, по информации телеграм-канала, жалобы на условия в роддоме не были единичными. Так, одному из новорожденных сломали ключицу, у многих детей были раны на голове и теле.

Кроме того, агентство Readovka выяснило, что молодые мамы жаловались на антисанитарию и хамство со стороны врачей, из-за которого часто уезжали рожать в другие районы Кузбасса.

Всего в роддоме погибли по меньшей мере девять новорожденных. Сейчас больницу закрыли на карантин, в ней работают следственные и надзорные органы.