Новокузнецкому роддому выписали 170 предостережений за два года

За последние два года новокузнецкому роддому, где в начале января, по неофициальным данным, умерли 10 детей, выписали 170 предостережений. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По его информации, в 2024 году контролирующие органы вынесли 156 предостережений. Среди них отсутствие дозаторов с мылом и жидкими растворами, а также неработающая вентиляция.

В 2025-м количество выявленных проверяющими нарушений резко сократилось до 14.

Ранее стало известно, что за почти две недели нового года в роддоме Новокузнецка погибли 10 младенцев. Официально подтвердили гибель девяти детей. У всех была тяжелая внутриутробная инфекция, заявляли в Минздраве Кемеровской области.

Четыре ребенка до сих пор находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четырех младенцев перевели на лечение в Кузбасскую детскую больницу имени профессора Малаховского. В Сети появилась информация, что на гибель детей в роддоме могла повлиять нехватка врачей.