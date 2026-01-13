Минздрав направил специалистов для проверки роддома в Новокузнецке
Минздрав России по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направил в новокузнецкий роддом специалистов для проверки учреждения после массовой смерти младенцев. Об этом заявил помощник министра Алексей Кузнецов, его слова привело РИА «Новости».
«Для проверки работы службы родовспоможения направили группу Санкт-Петербургского педиатрического университета и НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова», — сказал Кузнецов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила соцкомитету верхней палаты парламента изучить ситуацию в роддоме. В случае необходимости сенаторы предложат законодательные инициативы, чтобы исключить такие случаи в будущем, отметили в пресс-службе Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что трагедия в новокузнецком роддоме больше не должна повториться.
«Нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне. Ситуация никогда не должна повториться», — заявила она.
Прокуратура Кемеровской области в телеграм-канале заявила, что взяла на контроль результаты заведенного уголовного дела по статье «Халатность».
Ранее стало известно, что новокузнецкому роддому выписали 170 предостережений за два года.