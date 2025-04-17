Развалил укрепления на границе? Что известно о деле курского экс-губернатора Алексея Смирнова
Правозащитник Комсолев: Смирнову грозит до 10 лет тюрьмы
В среду, 16 апреля, задержали бывшего главу Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Что известно о сути дела и самом Смирнове — в материале 360.ru.
В чем обвиняют Смирнова
По версии следствия, бывший глава Курской области и его заместитель Алексей Дедов, которого задержали днем ранее, руководили организованной группой и при помощи АО «Корпорация развития Курской области» совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. Трех руководителей КРКО и глав коммерческих организаций, замешанных в мошеннической схеме, арестовали ранее.
«В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО „Корпорация развития Курской области“ организовали хищение бюджетных средств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Предположительно, мошенничество заключалось в следующем: выделенные из бюджета для строительства фортификаций деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры. После этого создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые затем расторгались, а фирмы исчезали с предоплатой.
Дело «Корпорации развития Курской области»
В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями арестовали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина.
Показания против Лукина дал, в том числе, недавно снятый с должности и накануне арестованный глава региона Алексей Смирнов. Экс-губернатор попал в кардиологический центр после допроса в Следкоме.
Следователи установили прямую связь между экс-главой региона и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Лукиным, чья фирма занималась строительством защитных сооружений в приграничье.
По информации СК РФ, ущерб бюджету от мошеннических действий при возведении фортификаций составил более 800 миллионов рублей.
Арест на два месяца
Смирнова задержали 16 апреля. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Мещанский суд Москвы. Задержанного доставили в зал суда в наручниках.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ, на срок два месяца», — говорится в сообщении суда.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Смирнова об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей.
Членство Алексея Смирнова в партии «Единая Россия» приостановили до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии.
Что известно о Смирнове
Алексей Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил академию в Курске по специальности «экономист-организатор», в 2001 получил второе высшее образование в курском филиале Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 1998 по 2004 трудился в Курской области в комитете ЖКХ, потом шесть лет занимал различные должности в администрации Курска.
С 2010 по 2011 годы работал в Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» директором Курского филиала, советником президента. В 2011 году работал на должности руководителя администрации Сергиева Посада в Московской области.
До 2018 года Смирнов трудился в Подмосковье, заведовал ЖКХ, строительством и капремонтом. В ноябре 2018 года его назначили заместителем губернатора Курской области, в марте 2021-го его назначили первым заместителем главы региона.
С августа 2022 года он также занимал пост председателя правительства Курской области. В 2024 году 15 мая президент назначил Смирнова временно исполняющим обязанности главы региона Курской области, а 29 июня партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Курской области.
Смирнов возглавлял Курскую область всего 205 дней. Его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы региона 15 мая 2024 года. В сентябре он победил на выборах и стал полноправным губернатором. Эта должность была за ним в течение 80 дней.
За время руководства Смирнова Курская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Губернатор досрочно сложил полномочия по собственному желанию 5 декабря.
В первые дни после атаки Смирнов выходил на связь с жителями региона, призывал жителей укрываться в безопасных местах в случае сигнала, а также доверять только данным официальных источников.
«Истина будет установлена»
Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев отметил в комментарии для 360.ru, что задержание Смирнова — один из самых громких скандалов, связанных с хищением бюджетных средств.
«По данному уголовному делу обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы», — сообщил правозащитник.
Комлев рассказал, что генеральная прокуратура предъявила исковые требования о взыскании в бюджет более трех миллиардов рублей, которые были похищены из Центра развития Курской области региональных средств. Иск уже рассматривается в суде Курской области.
Судья в отставке отметил, что СК и Антикоррупционный комитет оперативно предпринимают меры, чтобы взыскать средства со всех причастных к хищению лиц.
«Относительно борьбы с коррупцией, она неизбежна. На примере Китая — там и расстреливают, но, тем не менее, это не исключает и порождает вновь коррупционные скандалы. Безусловно, государственный аппарат с этим будет работать, на сегодняшний день он справляется, выявляют случаи и подобного рода преступников, злодеев, которые подлежат наказанию», — резюмировал Комсолев.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в беседе с журналистами, что власти региона находятся в контакте с правоохранительными органами и со следствием. Он отметил, что правительство не намерено ничего скрывать.
«Я уверен в том, что и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся и установят истину. Находимся в полном контакте с правоохранителями и рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться», — заявил Хинштейн.