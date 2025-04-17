Развалил укрепления на границе? Что известно о деле курского экс-губернатора Алексея Смирнова

В среду, 16 апреля, задержали бывшего главу Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Что известно о сути дела и самом Смирнове — в материале 360.ru.

В чем обвиняют Смирнова По версии следствия, бывший глава Курской области и его заместитель Алексей Дедов, которого задержали днем ранее, руководили организованной группой и при помощи АО «Корпорация развития Курской области» совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. Трех руководителей КРКО и глав коммерческих организаций, замешанных в мошеннической схеме, арестовали ранее. «В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО „Корпорация развития Курской области“ организовали хищение бюджетных средств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предположительно, мошенничество заключалось в следующем: выделенные из бюджета для строительства фортификаций деньги переводились фирмам-однодневкам, которые выигрывали фиктивные тендеры. После этого создавались искусственные условия для неисполнения контрактов, которые затем расторгались, а фирмы исчезали с предоплатой.

Фото: Владимир Лукин, Роман Старовойт, Павел Кипарисов / РИА «Новости»

Дело «Корпорации развития Курской области» В декабре 2024 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями арестовали генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина. Показания против Лукина дал, в том числе, недавно снятый с должности и накануне арестованный глава региона Алексей Смирнов. Экс-губернатор попал в кардиологический центр после допроса в Следкоме. Следователи установили прямую связь между экс-главой региона и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Лукиным, чья фирма занималась строительством защитных сооружений в приграничье. По информации СК РФ, ущерб бюджету от мошеннических действий при возведении фортификаций составил более 800 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Арест на два месяца Смирнова задержали 16 апреля. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Мещанский суд Москвы. Задержанного доставили в зал суда в наручниках. «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 159 УК РФ, на срок два месяца», — говорится в сообщении суда. Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Смирнова об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей. Членство Алексея Смирнова в партии «Единая Россия» приостановили до вынесения приговора. Если суд признает его виновным, он будет исключен, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе партии.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о Смирнове Алексей Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил академию в Курске по специальности «экономист-организатор», в 2001 получил второе высшее образование в курском филиале Орловской региональной академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 1998 по 2004 трудился в Курской области в комитете ЖКХ, потом шесть лет занимал различные должности в администрации Курска. С 2010 по 2011 годы работал в Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» директором Курского филиала, советником президента. В 2011 году работал на должности руководителя администрации Сергиева Посада в Московской области. До 2018 года Смирнов трудился в Подмосковье, заведовал ЖКХ, строительством и капремонтом. В ноябре 2018 года его назначили заместителем губернатора Курской области, в марте 2021-го его назначили первым заместителем главы региона. С августа 2022 года он также занимал пост председателя правительства Курской области. В 2024 году 15 мая президент назначил Смирнова временно исполняющим обязанности главы региона Курской области, а 29 июня партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Курской области.

Фото: РИА «Новости»

Смирнов возглавлял Курскую область всего 205 дней. Его назначили на должность временно исполняющего обязанности главы региона 15 мая 2024 года. В сентябре он победил на выборах и стал полноправным губернатором. Эта должность была за ним в течение 80 дней. За время руководства Смирнова Курская область подверглась атаке со стороны ВСУ. Губернатор досрочно сложил полномочия по собственному желанию 5 декабря. В первые дни после атаки Смирнов выходил на связь с жителями региона, призывал жителей укрываться в безопасных местах в случае сигнала, а также доверять только данным официальных источников.

Фото: РИА «Новости»

«Истина будет установлена» Правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев отметил в комментарии для 360.ru, что задержание Смирнова — один из самых громких скандалов, связанных с хищением бюджетных средств. «По данному уголовному делу обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы», — сообщил правозащитник. Комлев рассказал, что генеральная прокуратура предъявила исковые требования о взыскании в бюджет более трех миллиардов рублей, которые были похищены из Центра развития Курской области региональных средств. Иск уже рассматривается в суде Курской области. Судья в отставке отметил, что СК и Антикоррупционный комитет оперативно предпринимают меры, чтобы взыскать средства со всех причастных к хищению лиц. «Относительно борьбы с коррупцией, она неизбежна. На примере Китая — там и расстреливают, но, тем не менее, это не исключает и порождает вновь коррупционные скандалы. Безусловно, государственный аппарат с этим будет работать, на сегодняшний день он справляется, выявляют случаи и подобного рода преступников, злодеев, которые подлежат наказанию», — резюмировал Комсолев.

Фото: РИА «Новости»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в беседе с журналистами, что власти региона находятся в контакте с правоохранительными органами и со следствием. Он отметил, что правительство не намерено ничего скрывать. «Я уверен в том, что и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся и установят истину. Находимся в полном контакте с правоохранителями и рассчитываем на то, что истина будет установлена, а регион будет развиваться», — заявил Хинштейн.