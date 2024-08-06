«Обстановка продолжает оставаться сложной». Врио курского губернатора обратился к жителям

Врио губернатора Смирнов: Курскую область атаковали беспилотниками и ракетами

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Курская область подверглась массированной атаке ракетами и беспилотниками. Об этом сообщил в видеообращении в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Обстановка продолжает оставаться сложной», — подчеркнул он.

Врио губернатора и его заместители выехали на места, подвергшиеся обстрелам. Там они принимают оперативные решения по помощи пострадавшим жителям.

Он призвал жителей укрываться в безопасных местах в случае сигнала, а также сообщать о подозрительных предметах и лицах и доверять только данным официальных источников, поскольку в СМИ активно вбрасывают фейки.

«Победа будет за нами!» — закончил Смирнов обращение.

Ранее житель приграничного города Суджи рассказал, как все утро был вынужден провести в подвале из-за непрекращающихся обстрелов.

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