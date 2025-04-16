Стала известна сумма хищения по делу экс-губернатора Смирнова

Следствие предъявило бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову обвинение в хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения»). Кроме Смирнова обвиняемым по делу проходит его бывший заместитель Алексей Дедов. Силовики задержали их 15 и 16 апреля, доставили в Москву и предъявили обвинение.
«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО „Корпорация развития Курской области“ для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — сообщила Волк.
Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемых под стражу. Смирнова уже доставили в Мещанский суд.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте