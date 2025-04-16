Стала известна сумма хищения по делу экс-губернатора Смирнова

Следствие предъявило бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову обвинение в хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

Уголовное дело возбуждено по части четвертой статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения»). Кроме Смирнова обвиняемым по делу проходит его бывший заместитель Алексей Дедов. Силовики задержали их 15 и 16 апреля, доставили в Москву и предъявили обвинение.

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более одного миллиарда рублей. Они были выделены АО „Корпорация развития Курской области“ для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — сообщила Волк.

Следователи ходатайствовали о заключении подозреваемых под стражу. Смирнова уже доставили в Мещанский суд.