Силовики задержали экс-губернатора Курской области Смирнова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова по делу о хищениях госсредств. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Предположительно, показания на бывшего главу региона дал гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, которого задержали в декабре. Речь идет о хищениях денег, выделенных на строительство заградительных сооружений на границе с Украиной.

В управлении МВД по Курской области в ответ на запрос РИА «Новости» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Смирнов стал врио губернатора 15 мая 2024 года, после того как его предшественника Романа Старовойта перевели в Москву на должность главы Минтранса. Именно на его руководство пришлось нападение ВСУ на регион. В сентябре он выиграл выборы и избавился от приставки врио, но уже 5 декабря покинул должность, а вместо него область возглавил Александр Хинштейн.