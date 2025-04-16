Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

Меру пресечения бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову изберет Мещанский суд Москвы. Кадры из зала заседаний опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции.
«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — сообщил представитель столичных судов.
Полицейский завел Смирнова в зал суда в наручниках. В чем именно подозревается бывший губернатор, пресс-служба столичных судов не уточнила.
Силовики задержали Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова по делу о хищениях денег при строительстве заградительных сооружений, сообщил Telegram-канал Shot. Показания против чиновников мог дать арестованный в декабре гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Тогда же в Курской области сменился губернатор.
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