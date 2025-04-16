Бывшего губернатора Курской области доставили в суд

«В ближайшее время Мещанский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении экс-губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича», — сообщил представитель столичных судов.

Полицейский завел Смирнова в зал суда в наручниках. В чем именно подозревается бывший губернатор, пресс-служба столичных судов не уточнила.

Силовики задержали Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова по делу о хищениях денег при строительстве заградительных сооружений, сообщил Telegram-канал Shot. Показания против чиновников мог дать арестованный в декабре гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Тогда же в Курской области сменился губернатор.