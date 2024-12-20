Гендиректора Корпорации развития Курской области задержали за растрату

Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина задержали по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, показания против Лукина дал в том числе недавно снятый с должности губернатор Алексей Смирнов. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Незадолго до этого чиновника наградили медалью за вклад в укрепление обороны России, которой он очень гордился.

Ранее суд арестовал бывшего заместителя Лукина по компании Игоря Грабина, обвиненного в растрате. По версии Mash, Грабин работал в корпорации фиктивно и отвечал непосредственно за вывод денег, а указания заключать те или иные контракты давал лично его шеф.